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الإثنين 10 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"تاج" يحطم الأرقام القياسية بسينمات لبنان.. وزيارة مفاجئة من تامر حسنى لدور العرض

تامر حسني
تامر حسني

يواصل فيلم "تاج" للنجم  تامر حسني، تحطيم الأرقام القياسية في شباك تذاكر السينما بمصر والوطن العربي حيث حقق رقما دوليا يصل إلى 8 ملايين دولار خارج  مصر، بينما حقق داخل مصر ٣٥ مليونًا في ١٤ يوما من عرضه، كما يتصدر المركز الأول بلبنان ويحطم رقم البوكس أوفيس بكامل العدد يوميًا.

وفاجأ تامر، مساء أمس جمهوره بزيارة مفاجئة إلى إحدى دور السينما في لبنان ليشاهد معهم فيلمه الجديد تاج، حيث استقبله الجمهور بنفس حفاوة استقبال المطار محمولا على الأعناق وظلوا يهتفون تاج تاج.


وأكد عدد كبير من مديري السينمات بلبنان، أن أفلام تامر حسني دائما تتصدر المركز الأول، دون منافس واحد منذ فيلم عمر وسلمى ١ وهو متصدر شباك التذاكر.


فيلم "تاج" بطولة تامر حسني، دينا الشربينى، عمرو عبد الجليل، هالة فاخر، ساندي، محمد أبو داوود، والفيلم قصة وسيناريو وحوار وموسيقى تصويرية تامرحسني، إخراج سارة وفيق.


يذكر أن تامر حسني أحيا حفلًا غنائيًا ضخمًا أمس الأول ببيروت ويعد الأكثر نجاحًا في بيروت، كما سجل أكبر حضور جماهيري في تاريخ لبنان في ليلة لا تُنسى وستظل راسخة في أذهان الشعب اللبناني.

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