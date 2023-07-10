مديرية الغربية تستعد لاستقبال امتحانات الدور الثانى

عقد اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اجتماعاً بمديري عموم المديرية والإدارات التعليمية العشر، لمناقشة استعدادات المديرية لاستقبال امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2022 / 2023، وستبدأ في منتصف الشهر الحالي.

ويؤدي طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية لسنوات النقل امتحانات الدور الثاني بدءًا من السبت الخامس عشر من يوليو الحالي، وتستمر حتى الثلاثاء الثامن عشر من نفس الشهر

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.