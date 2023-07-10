على رأسها صفقة إمام عاشور.. 6 ملفات حاسمة في انتظار قرار "الخطيب"

عاد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي مساء أمس قادما من فرنسا بعد رحلة علاج خضع فيها لبعض الفحوصات الطبية بجانب قضاء بعض الأيام مع أسرته للابتعاد عن ضغوط النادي التي عاشها خلال الفترة الأخيرة وتحديداً قبل وبعد نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكشف مصدر مسئول أن رئيس القلعة الحمراء عقد خلال الساعات الماضية جلسة مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح وشركة الكرة برئاسة عدلي القيعي وأمير توفيق مدير التعاقدات لبحث أخر تطورات الصفقات وتدعيم الفريق في الموسم القادم.

وأضاف المصدر أن الخطيب سوف يجتمع مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني قبل الدخول لمعسكر مغلق لمباراة الزمالك المؤجلة من الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدوري.

وأشار المصدر إلى أن الـ6 ملفات التي تتنظر حسمها في وجود الخطيب يأتي علي رأس أولوياتها قرار إدارة الكرة بعد موافقة على ضم إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي فى فترة الانتقالات الصيفة الحالية.

وأوضح المصدر أن إدارة التعاقدات جهزت ملفا شاملا عن كافة الأمور التعاقدية مع إمام عاشور ويتبقى فقط موافقة محمود الخطيب لبدء التفاوض مع ناديه الحالى لضمه سواء بنظام الإعارة أو الشراء النهائى.

وتابع المصدر أن الملف الثاني موقف المهاجم الأجنبي الذى يرغب كولر فى ضمه خلال فترة الانتقالات الحالية بعد غلق صفقة الكونغولي جاكسون موليكا مهاجم بيتشكاش التركى فى ظل طلباته المالية الكبيرة وترك الحرية للمدير الفني في تحديد البديل.

وأكد المصدر أن الملف الثالث هو حسم ملف الراحلين عن الفريق فى ظل تلقى عدد منهم عروضا محلية من نادى زد الصاعد للدورى الممتاز للاستعانة بخدمات على لطفى وشادى حسين وكريم الدبيس ورأفت خليل وأيضا نادي سموحة الذي يرغب فى التعاقد مع مصطفى فوزى وأحمد سيد عبدالنبى والعربى بدر وكذلك فريق فيوتشر فى تجديد استعارة سعد الدين سمير وكريم نيدفيد ومصطفى البدرى لمدة موسم أخر.

وشدد المصدر على أن الملف الرابع يتعلق بحسم التجديد لمارسيل كولر حيث يرغب الأهلى فى عقد جلسة مع المدير الفني لحسم هذا الأمر وتمديد التعاقد لعامين آخرين خاصة أن الموسم المقبل هو الأخير له.

أما خامس الملفات فهو البدء فى توقيع عقود فرع العلمين بعد الانتهاء من صياغتها فيما الملف السادس تحديد موعد المؤتمر الصحفى للإعلان عن الشركة التى حصلت على حق تسمية الاستاد الجديد.