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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

تحرك برلماني لصرف متأخرات العاملين بشركة الحديد والصلب

المهندس إيهاب منصور
المهندس إيهاب منصور

تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال للدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير القوى العاملة، ووزير قطاع الأعمال العام بشأن تأخر صرف مستحقات العاملين بشركة الحديد والصلب المصرية.

وأوضح النائب أن هذا التحرك يأتي في ضوء  قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بحل وتصفية الشركة في 11 /1 /2021 طبقا للمادة 38 و39 من القانون 202 لسنة 1991 وكذلك قرار رقم 34 لسنة 2021 بتاريخ 31 /5/ 2021 بتعيين مصفيًا على الشركة.

وطالب النائب بموافاته ببيان ما تم صرفه والمتبقي صرفه وأسباب تأخير الصرف وكذلك مستحقات الوجبة الشهرية (غير الجافة) للعاملين بالشركة بحوالي 4.163.452 مليون جنيه، وموقف صرف مكافأة نهاية الخدمة وصرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات وصرف العلاج.

الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الحديد والصلب الدكتور حنفي جبالي القوى العاملة بمجلس النواب المهندس إيهاب منصور حزب المصري الديمقراطي

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