20 حفلاً على 7 مسارح.. الأوبرا تعيد إطلاق فعاليات المهرجان الصيفي في القاهرة والإسكندرية

أعادت دار الأوبرا برئاسة الدكتور خالد داغر، إطلاق فعاليات المهرجان الصيفي خلال شهر يوليو، ويشهد 20 حفلاً على 7 مسارح بالقاهرة والإسكندرية (المكشوف - الكبير - الجمهورية - معهد الموسيقى العربية - سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" - أوبرا دمنهور والمسرح الروماني بمدينة الفردوس).

وقال رئيس الأوبرا إن الفعاليات تتضمن عروضًا لمجموعة من النجوم والفرق الشهيرة والواعدة، مشيرًا إلى أن المسرح المكشوف يستضيف أمسيات لكل من فريق ستوديو العاصمة التابع لكلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان، فرقة منيب التراثية بقيادة فتحى أحمد منيب، المطربة مى كمال والمطرب أحمد على الحجار وفرقتهما، فرقة أنامل شرقية بقيادة عازفة الهارب الدكتورة منال محى الدين، المطربة نوران أبو طالب وفرقتها، وعازف البيانو والمؤلف الموسيقي هشام خرما وفرقته.

وأضاف أنه يُقام على المسرح الكبير احتفالية دار الأوبرا بالسنة الهجرية الجديدة وتحييه فرقة الإنشاد الديني، حفل لطلاب مركز تنمية المواهب، والاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو.

وأوضح أن مسرح الجمهورية يشهد حفلاً لكورال وأوركسترا بوليفيا، بالإضافة إلى ليلتين لعرض "لحظة" لفرقة الرقص المسرحي الحديث وليلتين لعرض "النداهة" لفرقة فرسان الشرق، وأضاف أن مركز تنمية المواهب يقدم حفلاً على مسرح معهد الموسيقى العربية، مشيرًا إلى أن مسرح سيد درويش يحتضن حفلين لكل من فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية وأوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية بقيادة المايسترو شريف محيى الدين، بالإضافة إلى أربع حفلات بالمسرح الروماني بالإسكندرية لكل من نجوم الأوبرا للموسيقى العربية، فرقة "كايرو كافيه" بقيادة الموزع الموسيقي وعازف البيانو علي شرف، النجم مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو عمرو سليم، والمغنية نسمة محجوب وفرقتها، وحفل بمسرح أوبرا دمنهور بمناسبة اليوم العالمي للبيئة.

وأكد رئيس الأوبرا أنه جارٍ حاليًا الاستعدادات لعقد فعاليات الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، والذي يعد الأعرق بين مهرجانات الأوبرا وأحد أهم النوافذ الفنية لجمهور القاهرة، مشيرًا إلى أن هذه الدورة تقام على مدار 15 يومًا متصلة في الفترة من 17 حتى 31 أغسطس، وتضم أكثر من 30 حفلًا لمجموعة من نجوم الموسيقى والغناء والفرق الفنية الجادة.