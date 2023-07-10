تفاصيل العثور على جثمان عامل رخام بالمنوفية

عثر أهالي قرية كمشوش التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، على جثة عامل رخام مقتول وملقي أمام منزله، وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة للتعرف على المجنى عليه ملابسات الحادث.



وتلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة منوف يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثمان شاب يدعي "أ، م، ش" عمره 39 عاما، ومقيم قرية كمشوش التابعه لمركز منوف مقتول أمام منزله والذي كان يعمل بورشة تصنيع الرخام بقرية فيشا الكبرى.



وبالانتقال والفحص تبين لظباط مباحث مركز شرطة منوف بأن المتهم في القضية يدعي "محمد، م، س " ومقيم قرية فيشا الكبرى اعتدى على المجنى عليه بسبب خلافات مالية.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.