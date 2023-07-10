الأربعاء.. جامعة المنصورة تعقد مؤتمرًا حول جهود الجامعات في مبادرة "حياة كريمة"

تنظم جامعة المنصورة، المؤتمر النوعي الأول لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة حول جهود الجامعات المصرية في المشروع القومي لتطوير الريف المصري مبادرة "حياة كريمة"، تحت شعار "الطريق إلى الجمهورية الجديدة"، بقاعة المؤتمرات بإدارة الجامعة، بعد غد الأربعاء ولمدة يومين، تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور، وإشراف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات الدكتور مصطفي رفعت.

وذكرت الجامعة -في بيان، اليوم الاثنين- أن المؤتمر سيعقد برئاسة الدكتور شريف يوسف رئيس جامعة المنصورة ورئيس المؤتمر، والدكتور محمود محمد المليجي نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ونائب رئيس المؤتمر، ومنسق مبادرة (حياة كريمة) بالجامعة الدكتورة إيمان أحمد أبوالفضل.

وأوضحت أن المؤتمر يهدف إلى إبراز جهود ودور الدولة وكافة الجهات التنفيذية في النهوض بجودة حياة المواطن المصري وجودة الخدمات المقدمة له من خلال المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، وإبراز جهود الجامعات المصرية في المشاركة بفعاليات المبادرة الرئاسية، ورصد التحديات التي واجهت الجامعات المصرية في تنفيذ فعاليات المبادرة، وتعظيم الاستفادة من الخبرات الأكاديمية بالجامعات ومشاركتهم في وضع استراتيجيات وخطط لتطوير الريف المصري، وتوعية المجتمع الجامعي بجهود الدولة المصرية للارتقاء بجودة حياة المواطنين المصري، وتعزيز جهود العمل التطوعي لشباب الجامعات في المبادرة الرئاسية.

وسيتناول المؤتمر مناقشة العديد من المحاور: جهود الجامعات المصرية في المشاركة بفعاليات المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، والتنمية العمرانية بقرى المبادرة الرئاسية بمحافظات مصر، ودعم المنظومات الصحية بقرى المبادرة الرئاسية بمحافظات مصر، ودعم المنظومات التعليمية بقرى المبادرة الرئاسية بمحافظات مصر، والتطور التكنولوجي بقرى المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) ودوره في تحسين جودة حياة المواطنين بتلك القرى، ودعم المشروعات الصغيرة والتمكين الاقتصادي للمواطنين بقرى المبادرة، ورعاية الموهوبين والمبتكرين بقرى المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) بمحافظات مصر، والتمكين المجتمعي للمرأة وذوي الإعاقة ورعاية الطفولة بقرى المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) بمحافظات مصر، والاستدامة البيئية لموارد القرى والاستهلاك المسئول.