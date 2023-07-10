محافظ الجيزة يكلف بإزالة التعديات ورفع الإشغالات من الطريق العام

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمواصلة جهود إزالة التعديات ورفع الإشغالات من الطريق العام وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم باستغلال أرصفة المشاة ومسار الطريق فى وضع الإشغالات، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.



وفي ذلك الإطار قامت محافظة الجيزة من خلال حي إمبابة وبالتعاون مع شرطه المرافق بتنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات على الطريق العام في إمتداد شارع البوهي وذلك في إطار أعمال التطوير الجاري تنفيذها بذلك القطاع واستجابة لشكاوى المواطنين لوجود عدداً من الأكشاك المخالفة متعدية على أرصفة المشاة.



واطلع المحافظ على نتائج الحملات التي أسفرت عن إزالة ٢٣ كشك وفاترينة ومحل مقام بالمخالفة ومتعدي علي حرم سور محطة الصرف الصحي بامتداد شارع البوهي بحي إمبابة ويحدثون اشغالا للطريق العام وإعاقه لحركة سير المواطنين والمركبات.



وشدد محافظ الجيزة، على ضرورة المرور الدورى للمواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أى مخالفات جديدة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة دورية للتصدى للمخالفات، وعدم التهاون حيال المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكان أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة انتظام العمل بالمرحلة الثالثة من الموجة الـــ 21 لحملات إزالة التعديات والتي يتم تنفيذها في الفترة من ٨ إلى ٢٨ يوليو الجاري وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة التصدي بكل حزم لكافة اشكال التعديات علي اراضي الدولة والأراضي الزراعية وإسترداد اراضي الدولة وازالة التعديات عليها .



واطلع محافظ الجيزة على نتائج الحملات التي أسفرت عن تم تنفيذ ٦ قرارات إزالة لتعديات علي مساحه ٧٣٨٩٦ م٢ أراضي أملاك الدولة ولاية الأثار بقري منشأة دهشور وزاوية دهشور بمركز ومدينة البدرشين، وفي مدينة الحوامدية تم إزالة حمام سباحه بقريه ام خنان بمنطقة رشاح ابو سالم علي مساحه ١٥٠ م٢ مقام بالمخالفة علي أراضي زراعية مع اتخاذ كافه الإجراءات القانونية ضد المخالف.



وأكد المحافظ، الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية ومنع التعدي مجدداً على الأراضي المُستردة والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية ،لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة ووفقاً للبرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية .

وشدد محافظ الجيزة علي رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى بالتعامل الفوري حيال اي حالات تعدي جديدة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للحفاظ علي الأراضي أملاك الدولة ومنع التعدي عليها وعلي الأراضي الزراعية.

IMG-20230710-WA0012

IMG-20230710-WA0007

IMG-20230710-WA0008

IMG-20230710-WA0011

IMG-20230710-WA0010