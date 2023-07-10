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الإثنين 10 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

إنقاذ حياة طفلة ابتعلت لبيسة قلم جاف بمستشفى بنها بالقليوبية

إنقاذ حياة طفلة ابتعلت
إنقاذ حياة طفلة ابتعلت لبيسة قلم جاف بمستشفى بنها القليوبية

تمكن الدكتور محمد أحمد الجزار أستاذ الأمراض الصدرية والجراحة بمستشفى بنها الجامعى، من إنقاذ حياة طفلة حيث استخرج من القصبة الهوائية «لبيسة قلم جاف» ابتلعتها بطريق الخطأ ولم تخبر أسرتها  واستقرت في قصبتها الهوائية ما تسبب لها في كحة مستمرة على مدار ٦ شهور وتم تشخيصها من عدة أطباء ترددت عليهم على أنها تعاني من حساسية في الصدر بعد عمل جميع الإشعات.

وأوضح الجزار، أن الأجسام الغريبة وخاصة البلاستيكية لا تظهر فى الإشعات وتم تحويل الطفلة من أحد الأطباء وتم استخراج لبيسة قلم جاف من القصبة الهوائية اليسرى بنجاح باستخدام المنظار الشعبى.

 

انقاذ حياة طفلة مستشفى بنها الجامعي محمد الجزار بنها الجامعى القصبة الهوائية أستاذ الأمراض الصدرية

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