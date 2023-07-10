القبض على 4 بحوزتهم 11 كيلو حشيش وهيروين وآيس فى بدر والشروق

نجح رجال مباحث القاهرة فى القبض على 4 بحوزتهم 11 كيلو حشيش وهيروين وآيس بمدينة بدر والشروق والمرج.

تعود البداية عندما تم ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية حال استقلاله سيارة "قيادة سائق حسن النية" بدائرة قسم شرطة بدر وبحوزته "كمية لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرامات- هاتف محمول".

كما تم ضبط شخصين حال استقلالهما سيارة قيادة أحدهما بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزتهما كميات من المواد المخدرة "هيدرو- حشيش- آيس- مشروم".

وفى المرج تم ضبط "أحد الأشخاص، له معلومات جنائية" وبحوزته "كمية لمخدر الهيروين وزنت كيلوجراما-مبلغ مالى- 2 هاتف محمول- ميزان حساس- فرد خرطوش وطلقات من ذات العيار".

بمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم المواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.