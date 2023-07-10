بعد تبنى وزيرة الثقافة له.. ملامح مشروع «100 سنة غنا» لـ على الحجار

نالت وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني إشادات واسعة خلال الدقائق الماضية بعد الإعلان رسميًا عن إعلانها تبني مشروع «100 سنة غنا» للمطرب الكبير على الحجار لإحياء تراث كبار العمالقة بشكل مختلف.

مشروع 100 سنة غنا للمطرب على الحجار

ملامح المشروع الكبير ستكون مختلفة وتقدم إضافة قوية للفن المصري وإظهار عبقرية النجوم السابقين وكذلك إظهار المبدعين الجدد.

المشروع الجديد لم يرتكز على صوت الفنان القدير على الحجار بمفرده بل سيكون هناك تنسيق بين عدد كبير من نجوم الفن لتقديم حفلات وفقرات مختلفة خلال حفلات المشروع المختلفة، من أجل إعادة تقديم الأغاني التراثية لكبار نجوم الطرب منذ عصر محمد عثمان حتى 100 عام تالية، وهي المدة الزمنية التي يتحدث عنها مشروع الحجار.

من المقرر أن ينطلق المشروع الجديد من المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية وسط تجهيزات مختلفة وضخمة لتناسب قيمة المشروع الجيدد والمنتظر، ويختلف المشروع الجديد في أنه سيعمل على تصعيد الكثير من الملحنين والموزعين والعازفين من الشباب، بالإضافة إلى الاعتماد على عدد كبير من الأصوات الشابة وسيكون من أهم أهداف المشروع اكتشاف المواهب الجادة بعيدًا عن سيطرة مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم الاتفاق على تبني واكتشاف المواهب الشابة من القاهرة والمحافظات، وتقديمها للجمهور من خلال "مشروع 100 سنة غنا".

وتقدم وزارة الثقافة كل أوجه الدعم للمشروع من خلال مسارح وفناني دار الأوبرا المصرية، ليخرج بالصورة التي تليق بإرثنا الغنائي.

ومن المقرر أن يتم إخراج كنوز من الأغنيات التي لم يحالفها الحظ للانتشار مؤخرًا نظرًا للحالة الفنية الصعبة التي حفظت بها بالرغم من نجاحها وقت إطلاقها، وسيكون المشروع عبارة عن أرشفة بشكل حديث لأعمال مئات النجوم من عمالقة الفن المصري، بالإضافة إلى إعداد المشروع لكي يكون أكاديمية علمية وفنية لجيل جديد من الموهوبين من صناع الموسيقى.