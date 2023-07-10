ads
الإثنين 10 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إعلان الرسمي عن الإنشاء مع أول لقاء لمجلس إدارة فرع الاتحاد العام للمصريين في أوغندا بالمقر الرئيسي بالقاهره

الاتحاد العام للمصريين
الاتحاد العام للمصريين

بالمقر الرئيس للإتحاد العام للمصريين في الخارج تم الإعلان رسمياً عن تكوين فرع اوغندا وقبل أن يتم الاعلان على تدشين الفرع والعمل جاري على قدم وساق من أجل تنفيذ التكليفات الموكله إلى مجلس إدارة الفرع في كمبالا حيث بدأت بالفعل عمليات الاتفاق على تصدير شحنات مصرية من المنتجات والسلع المصرية إلى العاصمة كامبالا ايذاناً ببدء التركيز والاهتمام على التواجد المصري في السوق الأفريقي .

وقد التقى ممثلي الاتحاد العام للمصريين فرع اوغندا وفي مقدمتهم مهندس عبد العزيز البساطي رئيس الفرع و الامين العام أ. رضا سليم  ، أ. عمرو البنا ومجموعة من رجال الاعمال المصريين العاملين في كمبالا في مقدمتهم السيد/ نضال الاحمد والسيد /هشام عزت شحاته وكان اللقاء  في مقر الاتحاد العام للمصريين بالقاهرة وذلك لمناقشة تفاصيل دخول مجموعة من الشركات في السوف الافريقي بداية من اوغندا حيث تعتبر العاصمة هناك هي البوابة الشرقيه لإفريقيا وحوض النيل ودول الكوميسا .

وقال المهندس عبد العزيز البساطي رئيس الاتحاد في اوغندا أن العمل قد بدء بالفعل وأن فريق من رجال الاعمال والشركات المصرية قاموا خلال الأسابيع الماضية بعمل دراسات لتمويل عمليات تصدير المنتجات والسلع ، وقد نجح البعض في تواجد الصناعات البلاستيكية والالكترونيه في الاسواق الاوغندية ، هذا بخلاف التنسيق الجاري مع السلطات الاوغندية لتوفير كافة السبل والتسهيلات خصوصاً مع التعاطف الكبير مع الصناعات المصرية وايضاً مع رجال الأعمال المصريين هناك .

وقال المهندس اسماعيل احمد علي رئيس مجلس ادارة الاتحاد العام للمصريين أن لقاء القاهره مثمر للغاية وأنه جاري إعداد ملف كامل عن المشاركات المصرية في مجال التصدير إلى أفريقيا والمستهدف خلال (5) أعوام قادمة وذلك للعرض على وزارة التجارة والصناعه وهيئة تنمية الصادرات المصرية .

الإتحاد العام للمصريين الأعمال المصريين التجارة والصناعة الشركات المصرية السلع المصرية الصناعات المصرية مجلس إدارة الاتحاد مجلس إدارة الاتحاد العام

الأكثر قراءة

طلب إحاطة بشأن مادة مسرطنة فى المنتجات الغذائية والمشروبات الغازية

"كاف" يعدل موعد قرعة تصفيات إفريقيا لكأس العالم 2026

المشدد 10 سنوات لسائق يتاجر بالمواد المخدرة فى الإسكندرية

انتشال جثة غريق من النيل فى الوراق

"تعليم دمياط" يحصل على المركز الثالث في مسابقة مبادرة "مدارس بلا تدخين"

طلاب الثانوية العامة علمى رياضة يستعدون لمواجهة الديناميكا غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

تحويشة العمر

د هند جاد

دكر مزاجنجى..

وائل لطفي

تطوير الساحل «الطيب»!

ماجد حبته

مونديال المشردين!

لواء.حمدى البطران

حديث عن المعاناة

منة عبيد

بيت الروبى .. جاب العيد

حسين دعسة

البنك الدولى يطلق "مختبر استثمار القطاع الخاص".. مغامرة فى الأسواق الناشئة

لواء.حمدى البطران

«حكاية هوى»

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

"كابينت" نتنياهو يصوت على منع انهيار السلطة الفلسطينية.. ماذا يعني؟

ما بعد العملية.. كيف سيتحرك الجيش الإسرائيلى فى "جنين"؟

بايدن: حكومة نتنياهو هى الأكثر تطرفًا فى إسرائيل منذ «جولدا مائير»