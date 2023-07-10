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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط مسجل خطر سرق لاب توب وكروت بنكية من سيارة بـ15 مايو

حبس
حبس

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على مسجل خطر لسرقته لاب توب وكروت بنكية من داخل سيارة بدائرة قسم شرطة 15 مايو.

تعود الواقعة عندما تم ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، لقيامه بكسر زجاج سيارة "أحد الأشخاص" بدائرة قسم شرطة 15 مايو وسرقة (جهاز لاب تـوب - عدد من الكروت البنكيـة)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الزجاج" وتم بإرشاده ضبط المسروقات بمسكنه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

مباحث القاهرة مسجل خطر قسم شرطة 15 مايو

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