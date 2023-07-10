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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

طارق رضوان: وضع التحالف الوطنى فى إطار تشريعى لتنظيم عمله أمر فى منتهى الأهمية

طارق رضوان
طارق رضوان

قال طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مقدم مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي، إن الهدف من التشريع توفير مظلة ضامنة وحاضنة للعمل الأهلي في مصر، لاسيما بعد نجاح التحالف الذي يعمل به نحو 30 كيانًا.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من  النائب طارق رضوان (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

وأوضح أن التحالف قام بالعديد من المبادرات التي استفاد منها ما يقرب من 5 ملايين مواطن، فضلًا عن 25 مليون مواطن تلقوا خدمات طبية، وكذلك توزيع 36 مليون كرتونة خلال شهر رمضان.

وأشار إلى أن التحالف قام بتنفيذ العديد من المبادرات، بينها دعم المشروعات الصغيرة، فضلا عن توفير 39500 فرصة للعمل للشباب في المشروعات الحديثة.

وأكد أن وضع التحالف الوطني في إطار تشريعي ينظم العمل أمر في منتهى الأهمية.

طارق رضوان لجنة حقوق الانسان مجلس النواب التحالف الوطني للعمل الأهلي المستشار الدكتور حنفي جبالي

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