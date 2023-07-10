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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نقيب التمريض: "الداية" تساهم بشكل كبير في انخفاض عدد الولادات القيصرية (فيديو)

الدكتورة كوثر محمود،
الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض

قالت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، إن القوانين الخاصة بالقبالة "الداية" في مصر موجودة منذ عام 1954، حيث تم إصدار قانون بتوصيف وظيفي لهذه المهنة، ولكن لم نكن نهتم بها في ذلك الوقت.

وأضافت نقيب التمريض، خلال لقائها ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم الاثنين، أن كل دول العالم تهتم بالتمريض والقبالة، منوهة بأننا نحتاج لـ "الداية" لأن مصر من أوائل الدول على مستوى العالم في الولادة القيصرية.

وأوضحت نقيب التمريض، أن "الداية" تساهم بشكل كبير بنسبة 70% في انخفاض عدد الولادات القيصرية، خاصة أن لها عدة أدوار فهي تقوم برعاية تمريضية ومتابعة للحامل بداية من اليوم الأول في الشهر التاسع، والتغذية السليمة، والمتابعة للأم والجنين، لكنها تكون تحت إشراف الطبيب.

- "الداية" لابد أن يكون معها ترخيص

 

ولفتت نقيب التمريض، إلى أن "الداية" لابد أن يكون معها ترخيص، ويمكنها القيام بولادة الحامل في المستشفى أو المنزل، إضافة إلى أننا نقوم بعمل دورات تدريبية لهم.

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