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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نقيب التمريض تكشف تفاصيل دعم القطاع ضمن منظومة الارتقاء بالخدمات الطبية (فيديو)

الدكتورة كوثر محمود
الدكتورة كوثر محمود

كشفت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، عن تفاصيل الخطوات الجديدة لدعم قطاع التمريض ضمن منظومة الارتقاء بالخدمات الطبية، قائلة: إننا نشهد تغييرًا كبيرًا جدًا خلال حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة أنه أولى دعمًا كبيرًا لمنظومة الصحة بوجه عام من مبادرات رئاسية، وتطوير في المنظومة.

وأضافت محمود، خلال لقائها ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم الإثنين، أن التعليم الفني للتمريض في مصر كان عدة مستويات، وهو التعليم الفني دبلوم تمريض نظام ثلاث سنوات، حاليًا أصبح 5 سنوات، والرؤية المستقبلية ستكون عامين ونصف العام بعد الثانوية العامة.

وأوضحت نقيب التمريض أنه يتم التركيز على تطوير المناهج، وتطوير البنية التحتية والإمكانات الموجودة، والقائمين على العملية التعليمية، وهذا ما ترعاه وزارة الصحة بدعم وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار.

لأول مرة يتم تدريب 50% من عدد التمريض

وأشارت نقيب التمريض إلى أنه لأول مرة يتم تدريب 50% من عدد التمريض على مستوى الجمهورية، أي 150 ألف ممرض وممرضة في آخر 5 سنوات على المهارات الأساسية والتخصصات المختلفة.

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