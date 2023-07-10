"أوسوريو" يلقى محاضرة فنية للاعبين فى مران الزمالك

قام الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بإلقاء محاضرة فنية للاعبين داخل أرضية الملعب على هامش المران الذي أقيم اليوم الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادًا لمواجهة الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشرح المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للاعبين بعض الجوانب التكتيكية والخططية الخاصة في إطار الاستعداد للمباراة المقبلة.

في سياق متصل، حرص مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق على توجيه رسالة تحفيزية للاعبين خلال حديثه معهم، وطالبهم بمواصلة العمل بكل قوة، والتركيز فقط في تحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة لمواصلة الانتصارات.

وأكد خلال حديثه معهم الثقة التامة من قبل الجهاز الفني في جميع عناصر الفريق، وبعدها تعاهد الجميع على بذل أقصى جهد.

فقرة تأهيلية وبدنية للاعبين

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، فقرة تأهيلية وبدنية خاصة للاعبين على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمواجهة الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وتم تقسيم الفقرة إلى جزأين، الأول تضمن تدريبات بدنية واستشفائية داخل مجمع الصالات الدولية بالنادي لعلاج الإرهاق البدني وتقوية العضلات.

وكان الجزء عبارة عن تأهيل بالكرة داخل أرضية الملعب من خلال تقسيم اللاعبين إلى أكثر من مجموعة لأداء تدريبات متنوعة بالتمرير فيما بينهم.

وحرص أعضاء الجهاز الفني على الإشراف على الفقرة التي قادها علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض لقاء الأهلي المقرر له يوم الخميس المقبل، والمؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.