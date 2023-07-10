ads
الإثنين 10 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"أوسوريو" يلقى محاضرة فنية للاعبين فى مران الزمالك

كالورس أوسوريو مدرب
كالورس أوسوريو مدرب الزمالك

قام الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بإلقاء محاضرة فنية للاعبين داخل أرضية الملعب على هامش المران الذي أقيم اليوم الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادًا لمواجهة الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشرح المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للاعبين بعض الجوانب التكتيكية والخططية الخاصة في إطار الاستعداد للمباراة المقبلة.

في سياق متصل، حرص مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق على توجيه رسالة تحفيزية للاعبين خلال حديثه معهم، وطالبهم بمواصلة العمل بكل قوة، والتركيز فقط في تحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة لمواصلة الانتصارات.

وأكد خلال حديثه معهم الثقة التامة من قبل الجهاز الفني في جميع عناصر الفريق، وبعدها تعاهد الجميع على بذل أقصى جهد.

فقرة تأهيلية وبدنية للاعبين

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، فقرة تأهيلية وبدنية خاصة للاعبين على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمواجهة الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وتم تقسيم الفقرة إلى جزأين، الأول تضمن تدريبات بدنية واستشفائية داخل مجمع الصالات الدولية بالنادي لعلاج الإرهاق البدني وتقوية العضلات.

وكان الجزء عبارة عن تأهيل بالكرة داخل أرضية الملعب من خلال تقسيم اللاعبين إلى أكثر من مجموعة لأداء تدريبات متنوعة بالتمرير فيما بينهم.

وحرص أعضاء الجهاز الفني على الإشراف على الفقرة التي قادها علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض لقاء الأهلي المقرر له يوم الخميس المقبل، والمؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

استعدادا لمواجهة الأهلي الزمالك الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو تدريبات بدنية تقوية العضلات

الأكثر قراءة

بعد الاتفاق على ضمه.. "الدستور" يكشف تفاصيل عقد إمام عاشور مع الأهلى

قصة "حسناء المرج" بعد إصابتها بعاهة مستديمة على يد زوجها

فى أول زيارة لرئيس حكومة إلى الواحة منذ سنوات عديدة: مدبولى يصل سيوة

أحد مشايخ سيوة: الرئيس السيسى وجه بتلبية مطالب لم يلتفت لها أحد منذ عقود

محافظ قنا: مجمعات الخدمات الحكومية تسهم في إنهاء معاناة سكان القرى

إخماد حريق فى مبنى بنك بالخليفة المأمون بمصر الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

تحويشة العمر

د هند جاد

دكر مزاجنجى..

وائل لطفي

تطوير الساحل «الطيب»!

ماجد حبته

مونديال المشردين!

لواء.حمدى البطران

حديث عن المعاناة

منة عبيد

بيت الروبى .. جاب العيد

حسين دعسة

البنك الدولى يطلق "مختبر استثمار القطاع الخاص".. مغامرة فى الأسواق الناشئة

لواء.حمدى البطران

«حكاية هوى»

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

"كابينت" نتنياهو يصوت على منع انهيار السلطة الفلسطينية.. ماذا يعنى؟

ما بعد العملية.. كيف سيتحرك الجيش الإسرائيلى فى "جنين"؟

بايدن: حكومة نتنياهو هى الأكثر تطرفًا فى إسرائيل منذ «جولدا مائير»