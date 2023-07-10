ما بعد العملية.. كيف سيتحرك الجيش الإسرائيلى فى "جنين"؟

بعد انتهاء عملية الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي في جنين بـ"الضفة الغربية"، وبعد تحقيق الجيش الإسرائيلي عدة أهداف تتعلق بمهاجمة البنية التحتية لتنظيمات "المقاومة" في جنين، ورد من قبل المسئولين الإسرائيليين أنها لن تكون العملية الوحيدة في جنين، وقد يعود الجيش الإسرائيلي لتنفيذ عمليات أخرى، خاصة أن الهدف الذي وضعه الجيش الإسرائيلي قبل العملية لم يتحقق تمامًا، وهو ضرب أكبر عدد ممكن من المسلحين المتواجدين في المكان، لكن أغلب هؤلاء فرّوا أو اختبأوا مع بدء العملية- لذا فهناك ما يطرح الآن من تساؤلات حول خطط الجيش الإسرائيلي المقبلة في جنين؟ كيف سيتحرك؟

حرية عمل

بالنسبة للجانب الإسرائيلي فإن أهم ما حققه في عملية "جنين" هو ترسيخ وضع جديد يسمح بحرّية العمل، فيمكن اعتبار أن عملية "جنين" كانت عملية تمهيدية من أجل تحقيق حرية العمل التي أرادها، وترسيخ حرية عمل جديدة تستند على استخدام القوات الجوية، حيث جرى لأول مرة منذ الانتفاضة الثانية القيام بهجمات من الجو في الضفة الغربية.

استراتيجية جديدة

مع خروج قوات الجيش الإسرائيلي من مخيم اللاجئين في جنين، عادت المسئولية عن المخيم وعن المنطقة إلى لواء منشيه "المسئول عن إحباط الهجمات في منطقتي جنين وطولكرم". وعادت الأمور على الأرض كما كانت في الأيام التي سبقت العملية التي يطلق عليها الجيش الإسرائيلي داخليًا اسم "بيت وحديقة"، عندما كان الجيش يقوم بعمليات جارية ومركزة في المنطقة كلها وفقًا للمعلومات الاستخبارية التي يحصل عليها.

عمل الجيش الإسرائيلي في جنين وفقًا لمحلل الشئون العسكرية "روي بن شاي"، يستند إلى مبدأين؛ هما استخبارات دقيقة يقدمها الشاباك، ومساعدة جوية.

يتم تنفيذ هذه الاستراتيجية بطريقتين: الأولى: دخول قوات إلى مخيم اللاجئين في جنين من أجل تنفيذ اعتقالات استنادًا إلى معلومات استخبارية حصلت عليها من الشاباك. والثانية: تجري العمليات بمساعدة سلاح الجو.

عملية جديدة

من المتوقع أن تحدث عملية كالعملية الأخيرة في أي وقت في المستقبل القريب، وذلك للقيام باعتقالات أو لإحباط هجمات، ولا شك أن العملية في جنين ستنعكس على مناطق أخرى في الضفة الغربية، وستسمح لإسرائيل بتكرار عمليات مشابهة في مدن أُخرى كنابلس.

بالنسبة لإسرائيل، فإن هدف منع التنظيمات في جنين من القيام بهجمات ضد المواطنين الإسرائيليين قد يدفعها إلى الاستمرار في العمليات المتواصلة، والضغط العملاني المستمر، وليس المقصود هو القيام بعملية محدودة مرة كل عامَين، إنما القيام بعمليات متواصلة.

جبهات مفتوحة

العملية في جنين هي جزء من المعركة المتعددة الجبهات التي تخوضها إسرائيل في 4 جبهات، والتي خاضت فيها مواجهات في أسبوع واحد؛ العملية في جنين، والهجوم في سوريا، والهجوم في غزة، وما يجري في مزارع شبعا. كل جبهة من هذه الجبهات يمكن أن تتحول من حادث تكتيكي إلى حادث استراتيجي.