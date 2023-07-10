ads
الإثنين 10 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تبدأ 15 يوليو.."التعليم العالي" تعلن تفاصيل اختبارات القدرات

تنسيق 2023
تنسيق 2023

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن بدء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2023 عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 15/ 7 /2023 حتى يوم الخميس الموافق 27/ 7 /2023.

وفيما يلي قائمة بأسماء الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، وهي:-

1. كليات الفنون الجميلة (فنون– عمارة) .

2. كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان - دمياط – بنها – بني سويف).

3. كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

4. كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

5. كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

6. كليات التربية الرياضية

7. كليات التربية النوعية شعبتا (التربية الفنية والتربية الموسيقية)، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة .

8. شعبتا التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس).

9. كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.

وسيتم تسجيل المواعيد واختيار الكليات، وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت على الموقع التالي: https://tansik.digital.gov.eg

اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة التربية النوعية التربية الموسيقية التعليم العالي والبحث العلمي التنسيق الالكتروني الثانوية العامة 2023

الأكثر قراءة

"كاف" يعدل موعد قرعة تصفيات إفريقيا لكأس العالم 2026

طلب إحاطة بشأن مادة مسرطنة فى المنتجات الغذائية والمشروبات الغازية

الكندوز البلدى بـ260 جنيهًا والضأن بـ280.. أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم

المشدد 10 سنوات لسائق يتاجر بالمواد المخدرة فى الإسكندرية

انتشال جثة غريق من النيل فى الوراق

تسجيل زلزال بقوة 2.02 درجة فى البحر الأحمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

تحويشة العمر

د هند جاد

دكر مزاجنجى..

وائل لطفي

تطوير الساحل «الطيب»!

ماجد حبته

مونديال المشردين!

لواء.حمدى البطران

حديث عن المعاناة

منة عبيد

بيت الروبى .. جاب العيد

حسين دعسة

البنك الدولى يطلق "مختبر استثمار القطاع الخاص".. مغامرة فى الأسواق الناشئة

لواء.حمدى البطران

«حكاية هوى»

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

"كابينت" نتنياهو يصوت على منع انهيار السلطة الفلسطينية.. ماذا يعني؟

ما بعد العملية.. كيف سيتحرك الجيش الإسرائيلى فى "جنين"؟

بايدن: حكومة نتنياهو هى الأكثر تطرفًا فى إسرائيل منذ «جولدا مائير»