تبدأ 15 يوليو.."التعليم العالي" تعلن تفاصيل اختبارات القدرات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن بدء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2023 عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 15/ 7 /2023 حتى يوم الخميس الموافق 27/ 7 /2023.

وفيما يلي قائمة بأسماء الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، وهي:-

1. كليات الفنون الجميلة (فنون– عمارة) .

2. كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان - دمياط – بنها – بني سويف).

3. كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

4. كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

5. كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

6. كليات التربية الرياضية

7. كليات التربية النوعية شعبتا (التربية الفنية والتربية الموسيقية)، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة .

8. شعبتا التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس).

9. كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.

وسيتم تسجيل المواعيد واختيار الكليات، وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت على الموقع التالي: https://tansik.digital.gov.eg