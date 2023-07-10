لجنة إعمار مدينة جنين تكشف الأضرار التى خلّفها عدوان الاحتلال الإسرائيلى

أعلنت لجنة إعمار مدينة جنين ومخيمها، اليوم ، حصر الأضرار التي خلّفها عدوان الاحتلال الإسرائيلي الأخير.

وأوضحت محافظة جنين أن طواقم وزارة الأشغال والبلديات تمكنت من فتح الطرق وإزالة الدمار من شوارع المخيم لتسهيل الحركة، إلى حين البدء بتعبيدها في أقرب وقت، حسب الوكالة الفلسطينية.

وأضافت أن الطواقم المشكلة من الوزارات والجهات ذات العلاقة، تمكنت من إعادة الكهرباء إلى كل أحياء المخيم، والمياه إلى غالبية الأحياء، ويجري العمل على توفيرها للأحياء كاملة بأسرع وقت.

- دولة الإمارات تبرعت بإعمار المخيم عن طريق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين

وأوضحت أن الإمارات العربية المتحدة تبرعت بإعمار المخيم عن طريق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وكذلك الجزائر تعهدت بـ30 مليون دولار لإعادة الإعمار، مؤكدا أن جهود الإعمار ستتواصل حتى تعود المنازل إلى أفضل مما كانت عليه.

ونوهت إلى أن اتحاد المكاتب الهندسية تطوع بــ40 مهندسا، ليرافقوا لجان الحصر أثناء عملية حصر الأضرار الإنشائية في المباني، للمساهمة في جهود إعادة الإعمار.

وكانت قوات الاحتلال قد شنت عدوانا واسعا على مدينة جنين ومخيمها فجر الإثنين الماضي، استمر على مدار يومين، وأسفر عن استشهاد 12 مواطنا بينهم خمسة أطفال وأكثر من 140 مصابا، بينهم 30 بجروح خطيرة، إضافة إلى تدمير البنى التحتية في المخيم، وإلحاق أضرار جسيمة بمنازل المواطنين وممتلكاتهم.

وتعمّد الاحتلال خلال العدوان عبر القصف الجوي والجرافات، تجريف الشوارع وتدمير الأراضي الزراعية والخطوط الرئيسة لشبكات المياه والكهرباء وقصف المنازل والمحال التجارية والمركبات الشخصية للمواطنين.