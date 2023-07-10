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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تموين الدقهلية: توريد نحو 342.7 ألف طن قمح منذ بداية الموسم

تموين الدقهلية
تموين الدقهلية

قال المشرف العام على مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية السيد محمد دايرة، إنه تم توريد 342 ألفا و699 طنا و 617 كيلو جراما من القمح لمواقع التخزين بأنحاء المحافظة حتى الآن، وسط تدابير احترازية.

وأضاف المشرف العام على مديرية التموين -في بيان اليوم الإثنين- أن من الأقماح الموردة 13 ألفا و248 طنا مخصصة للإكثار (التقاوي)، بالإضافة إلى 36 ألفا و232 طنا و412 كيلوجرام كميات قمح وردت لمواقع تخزين خارج المحافظة بتصريح من المديرية.

وأوضح أنه تم ضبط 1451 طنًا من الأقماح دون تصريح وتم التحفظ عليها وتوريدها بصوامع وشون تابعة للمحافظة، مؤكدا انتظام عملية التوريد في المواقع التخزينية بالمحافظة وأن اللجان مستمرة في عملها بكل موقع تخزيني.

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