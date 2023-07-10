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الإثنين 10 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: الدولة نجحت فى إقامة العديد من المشروعات الزراعية وتسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتى

النائب نادر الخبيري
النائب نادر الخبيري

قال النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية نجحت في إقامة العديد من المشروعات الزراعية والحيوانية والاستزراع السمكي، مما حقق الكثير من الاكتفاء الذاتي، مشيرًا إلى أن لقاء وزيري الزراعة المصري واللبناني هدفه تقديم الدعم والخبرة المصرية في مجال الاستزراع السمكي وتحسين السلالات في مجال الإنتاج الحيواني والذكاء الاصطناعي ومكافحة العفن البني في محصول البطاطس.

وأشاد عضو مجلس النواب بما تقوم به الدولة بالتطوير في كل المجالات بما فيها الأنشطة المرتبطة بتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية المستدامة للسير نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، وهو هدف رئيسي من أهداف الجمهورية الجديدة التى أرسى قواعدها  الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد الخبيري، في تصريحات صحفية له، أن لقاء وزير الزراعة ونظيره اللبناني هدفه تدعيم التكامل الزراعي بين مصر ولبنان علاوة على التعاون لزيادة الصادرات الزراعية وإزالة أي معوقات لتسهيل حركة التبادل الزراعي بين البلدين.

كما ثمن النائب نادر الخبيري الاتفاق بين وزيري الزراعة المصري واللبناني لنقل الخبرات المصرية في مجالات الزراعة والاستزراع السمكي وتربية الماشية ومكافحة العفن البني للبطاطس.

وأشار عضو مجلس النواب إلى نجاح الدولة المصرية في تطوير الأحواض السمكية الملحقة ومركز التدريب الدولي المتخصص في تدريب الكوادر البشرية على كيفية تربية ومكافحة أمراض الأسماك، للمساعدة في تصدير الأسماك الى الاتحاد الأوروبي والأسواق العالمية.

الإكتفاء الذات الاستزراع السمكي الإنتاج الحيواني الجمهورية الجديد الجمهورية الذكاء الاصطناعي الرئيس عبدالفتاح السيسي

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