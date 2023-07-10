"كلام فالسيما" صالون ثقافى بالهناجر والحرية للإبداع.. اعرف مواعيده

تستضيف سينما الهناجر، التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السادسة مساء الخميس الموافق 13 يوليو الجاري، صالون "كلام فالسيما" مع المخرج أشرف فايق، ويقام هذا الشهر تحت عنوان "المخرج السينمائى وكيفية إدارته لأدواته السينمائية".

ومن المقرر أن يقام الصالون أيضا، فى تمام الساعة السابعة مساء الخميس الموافق 20 يوليو الجاري، بمركز الحرية بالإسكندرية.

جدير بالذكر أن صالون "كلام فالسيما" يقام شهريا الخميس الثانى بسينما الهناجر، والخميس الثالث بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.