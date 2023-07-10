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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"كلام فالسيما" صالون ثقافى بالهناجر والحرية للإبداع.. اعرف مواعيده

مركز الهناجر للفنون
مركز الهناجر للفنون

تستضيف سينما الهناجر، التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السادسة مساء الخميس الموافق 13 يوليو الجاري، صالون "كلام فالسيما" مع المخرج أشرف فايق، ويقام هذا الشهر تحت عنوان "المخرج السينمائى وكيفية إدارته لأدواته السينمائية".

ومن المقرر أن يقام الصالون أيضا، فى تمام الساعة السابعة مساء الخميس الموافق 20 يوليو الجاري، بمركز الحرية بالإسكندرية.

جدير بالذكر أن صالون "كلام فالسيما" يقام شهريا الخميس الثانى بسينما الهناجر، والخميس الثالث بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.

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كلام فالسيما صالون ثقافي التنمية الثقافية سينما الهناجر مركز الحرية بالإسكندرية

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