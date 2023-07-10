موسكو: أوكرانيا حاولت استهداف مناطق روسية بصواريخ باليستية

أعلنت السلطات الروسية أن أوكرانيا حاولت استهداف مناطق روسية بصواريخ باليستية، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها قامت بتدمير 4 صواريخ باليستية أوكرانية.

وفي وقت سابق هددت روسيا، أمس الأحد، بضرب منشآت للطاقة النووية في أوكرانيا في حال تم توجيه ضربات بأسلحة الناتو لمحطة سمولينسك النووية الروسية.

جاء هذا وفقًا لما أعلنه نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، دميتري ميدفيديف، مساء الأحد، في قناته على تطبيق "تليجرام".