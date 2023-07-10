كيف تتجنب الآثار الجانبية للإفراط فى استخدام الفيتامينات؟ ​

قدمت هيئة الدواء المصرية عددًا من النصائح لتجنب الآثار الجانبية لفرط استخدام الفيتامينات، وذلك فى منشور توعوي للهيئة، والتى تضمنت النصائح التالية.



- يجب تناول الفيتامينات بكميات معتدلة، ويفضل الاكتفاء بأخذها من العناصرالغذائية الطبيعية. ​



- يجب استشارة الطبيب قبل البدء في تناول أي من المكملات الغذائية لتحديد الجرعات المطلوبة التي يحتاجها. ​



- ضرورة اتباع التعليمات اللازمة والالتزام بها عند أخذ الفيتامينات مثل شرب الماء بقدر كافٍ، والالتزام بمواعيد الدواء يوميًا، واتباع التعليمات عند تناول الدواء مع الأكل. ​



- يجب على المريض الالتزام بأخذ جرعاته طبقا لتعليمات الطبيب، وعدم مشاركة الأدوية مع مريض آخر، أو اقتراح أي جرعات لمريض أو شخص آخر دون استشارة الطبيب المعالج.​



- إجراء التحاليل اللازمة لمتابعة نسبة الفيتامينات والمعادن في الدم وخاصة عند تناول المكملات الغذائية التي تحتوي على الفيتامينات التي يمكن أن تسبب زيادتها أضرارا بالغة.​

تجنب الإفراط في استخدام الفيتامينات



وقالت هيئة الدواء المصرية، إنه يتم تناول الفيتامينات والمكملات الغذائية لتحسين الصحة، ومع ذلك، فهي ليست بالضرورة آمنة للجميع.



وأشارت إلى ضرورة الانتباه إلى الآثار الضارة والتفاعلات المحتملة للإفراط في استخدام الفيتامينات، مؤكدة أن الفيتامينات مثلها مثل الأدوية الأخرى لها جرعات وفوائد وأضرار عند استخدامها بشكل مفرط أو غير صحيح، وعليه يجب استشارة الصيدلي أو مقدم الرعاية الصحية لتجنب الأضرار.