الجالية المصرية فى كندا تحتفى بفيبى وصفى بعد تكريمها من الرئيس السيسى

نظمت مدرسة فيلوباتير كولدج في مسيساجا بمقاطعة أونتاريو الكندية، أمسية، لتكريم السيدة فيبي وصفي، مديرة المدرسة، بمناسبة حصولها على تكريم من الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرًا خلال المؤتمر الوطني للشباب بالإسكندرية.

حضر الأمسية عدد من قيادات الجالية المصرية والمسئولين في كندا بجانب عدد كبير من الإعلاميين، حيث أعربت فيبي وصفي عن فخرها وسعادتها بالتكريم، مشيرة إلى أن التكريم الذي حصلت عليه هو بمثابة تكريم لكل مصري يعيش في كندا.

وقد تم تكريم فيبي وصفي من الرئيس السيسي لمسيرتها الطويلة في التعليم، إذ عملت كمديرة لمدرسة فلوباتير في مسيساجا بكندا وهي أول مدرسة مصرية تخطى عمرها 20 عامًا، تضم أكثر من 300 طالب يتعلمون فيها من بلدان مختلفة، منها: مصر، إنجلترا، كندا، الجزائر، نيجيريا، والصين، ودرست نظم التعليم للطلاب من الحضانة للثانوية العامة، في جامعات هارفارد وتورنتو وويسترين أونتاريو ودوفل كولدج، كما اختيرت ضمن 100 امرأة ملهمة في كندا عام 2021.

ولدت فيبي بالإسكندرية وهاجرت مع أسرتها إلى كندا لتكمل تعليمها من الصف الرابع الابتدائي حتى تخرجت فى قسم التاريخ في جامعة تورنتو، أكملت رسالة الماجستير في جامعة ويسترن، ثم حصلت على شهادة متخصصة من جامعة هارفارد الأمريكية في مجال التعليم العالي، وتدرجت في الوظائف حتى أصبحت مديرة لمدرسة فيلوباتير عام 2014 لتحمل على عاتقها تطوير منظومة التعليم فيها والمستويات العلمية والأكاديمية والتربوية.

كما أشركت أولياء الأمور في أعمال خيرية ورحلات خدمية شملت العديد من الدول، أبرزها رحلاتها إلى مصر، لتحصل المدرسة خلال عدة سنوات متتالية تحت إدارتها على وسام أفضل مدرسة في مدينة مسيساجا ذات التواجد المصري والعربي الكبير بمقاطعة أونتاريو.