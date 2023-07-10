"الإحصاء" يعلن ارتفاع معدل التضخم الشهرى 2% لشهر يونيو 2023

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدل التضخم الشهري بنسبة 2% حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 177.6 نقطة لشهر يونيو 2023، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 2.0% عن شهر مايو 2023.

وترجع أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 3.3%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 2.9%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.4%، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.2%، مجموعة الفاكهة بنسبة 5.7%، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 1.4%، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 4.4%، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 3.3%.

كما ارتفعت مجموعة الدخان بنسبة 18.4%، مجموعة الاقمشة بنسبة 2.1%، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 2.1%، مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة 2.1%، مجموعة الأحذية بنسبة 1.4%، مجموعة إصلاح الأحذية بنسبة 1.2%، مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 0.6%، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة 2.0%، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 4.9%، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة 2.9%، مجموعة شراء المركبات بنسبة 1.6%، مجموعة خدمات النقل بنسبة 0.5%.

- ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 3.3%

وحول التغير الشهري شهــر يونيو 2023 مقارنة بشهـر مايو 2023، أوضح الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء التالي:

1- سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره 1.5% وتأتي التغييرات نتيجة: ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 3.3%، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 2.9%.ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.4%، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.2%. ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 5.7%، ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 1.4%، ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 4.4%، ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 3.3%.

2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره 18.4% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة 9.3% وارتفاع أسعار الدخان بنسبة 18.4%،

3- سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعاً قدره 2.0% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة 2.1%، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 2.1%، مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة 2.1%، مجموعة الأحذية بنسبة 1.4% .

4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره 0.4% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة 0.6%، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة 2.0%، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 0.4%.

5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره 3.6% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة 1.7%، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 4.9%، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة 2.9%.

6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره 1.8% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة 2.0%، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 1.9%.

7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره 0.7% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة 1.6%، مجموعة خدمات النقل بنسبة 0.5%.

8- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره 0.2% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 2.7%.

9- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره 1.6% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة 22.9%، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة 0.9%.

10- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره 1.9% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 1.9%، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة 1.0%.

11- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره 1.0% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة 2.2%.