ads
الإثنين 10 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الإحصاء" يعلن ارتفاع معدل التضخم الشهرى 2% لشهر يونيو 2023

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدل التضخم الشهري بنسبة 2% حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 177.6 نقطة لشهر يونيو 2023، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 2.0% عن شهر مايو 2023.

وترجع أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 3.3%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 2.9%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.4%، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.2%، مجموعة الفاكهة بنسبة 5.7%، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 1.4%، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 4.4%، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 3.3%.

 كما ارتفعت مجموعة الدخان بنسبة 18.4%، مجموعة الاقمشة بنسبة 2.1%، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 2.1%، مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة 2.1%، مجموعة الأحذية بنسبة 1.4%، مجموعة إصلاح الأحذية بنسبة 1.2%، مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 0.6%، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة 2.0%، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 4.9%، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة 2.9%، مجموعة شراء المركبات بنسبة 1.6%، مجموعة خدمات النقل بنسبة 0.5%. 

- ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 3.3%

 

وحول التغير الشهري شهــر يونيو 2023 مقارنة بشهـر مايو 2023، أوضح الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء التالي:

1- سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره 1.5% وتأتي التغييرات نتيجة: ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 3.3%، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 2.9%.ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.4%، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.2%. ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 5.7%، ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 1.4%، ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 4.4%، ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 3.3%.

2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره 18.4% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة 9.3% وارتفاع أسعار الدخان بنسبة 18.4%، 

3- سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعاً قدره 2.0% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة 2.1%، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 2.1%، مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة 2.1%، مجموعة الأحذية بنسبة 1.4% .

4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره 0.4% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة 0.6%،  مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة 2.0%، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 0.4%.

5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره 3.6% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة 1.7%، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 4.9%، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة 2.9%.

6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره 1.8% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة 2.0%، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 1.9%.

7- سجل قسم النقل والمواصلات  ارتفاعاً قدره 0.7% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة 1.6%، مجموعة خدمات النقل بنسبة 0.5%.

8- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره 0.2% بسبب ارتفاع أسعار  مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 2.7%.

9- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره 1.6% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة 22.9%، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة 0.9%.

10- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره 1.9% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 1.9%، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة 1.0%.

11- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره 1.0% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة 2.2%.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الاحصاء معدل التضخم الرقم القياسي أسعار المستهلكين

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 10 يوليو 2023 فى مصر بدون مصنعية

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 10-7-2023 فى البنوك المصرية

أبرز أدعية الصباح اليوم الإثنين 10 يوليو 2023

"مارضيش يترافع عنه".. سر مقتل شخص على يد محامٍ بـ5 طعنات بالقليوبية

"ماستحملتش التعذيب" القصة الكاملة لمقتل طفلة على يد زوج والدتها بالبساتين

النيابة تصرح بدفن جثة سيدة لقيت مصرعها طعنا على يد زوجها بالشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

تحويشة العمر

د هند جاد

دكر مزاجنجى..

وائل لطفي

تطوير الساحل «الطيب»!

ماجد حبته

مونديال المشردين!

لواء.حمدى البطران

حديث عن المعاناة

منة عبيد

بيت الروبى .. جاب العيد

حسين دعسة

البنك الدولى يطلق "مختبر استثمار القطاع الخاص".. مغامرة فى الأسواق الناشئة

لواء.حمدى البطران

«حكاية هوى»

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن: حكومة نتنياهو هى الأكثر تطرفًا فى إسرائيل منذ «جولدا مائير»

"عصيان مدنى".. ماذا سيحدث فى احتجاجات إسرائيل الثلاثاء القادم؟

مستوطنون يعتدون على أراضى المواطنين فى أريحا ونابلس ويلوثون مياه الشرب