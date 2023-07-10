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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الجيش الروسى: القضاء على أكثر من 530 جنديًا أوكرانيًا خلال الـ24 ساعة الماضية

الجيش الروسى
الجيش الروسى

أعلن المتحدث باسم الجيش الروسي إيجور كوناشينكوف، الأحد، أن الجيش الروسي قضى على أكثر من 530 جنديًا أوكرانيًا بجانب تدميره عددًا من المعدات العسكرية الأوكرانية خلال الـ24 ساعة الماضية.


وقال كوناشينكوف في البيان اليومي عن تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا -بحسب ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية- إن القوات الروسية قضت على ما يصل إلى 180 جنديا أوكرانيًا في منطقة دونيتسك خلال اليوم الماضي.


وأضاف قائلا: "كما تم تدمير 4 مركبات قتالية مدرعة، و3 سيارات، وقاذفة صواريخ متعددة تشيكية الصنع من طراز فامباير، ومدفع هاوتزر، بالإضافة إلى نظام مدفعي ذاتي الحركة أمريكي الصنع من طراز بالادين".


وفي زابوريجيا وجنوب دونيتسك، قال كوناشينكوف إن القوات الروسية قضت على أكثر من 210 من القوات الأوكرانية، كما أوقفت الوحدات الدفاعية الروسية عدة هجمات أوكرانية بالقرب من مستوطنات رابوتينو ونوفودانيلوفكا ومالايا توكماتشكا في منطقة زابوروجي، مضيفا أنه تم أيضا إحباط نشاط مجموعة تخريبية استطلاعية أوكرانية بالقرب من منطقة روفنوبول في دونيتسك.


وفي خيرسون، أشار كوناشينكوف إلى أن القوات الروسية قضت على ما يصل إلى 60 جنديا أوكرانيًا، بجانب تدمير مدفع ذاتي الحركة أمريكي الصنع من طراز "إم 777"، ودبابة واحدة، و8 مركبات، ومدفع هاوتزر.


وفي اتجاه كراسني ليمان، قال المتحدث العسكري الروسي إن القوات الروسية قضت على ما يصل إلى 80 جنديا أوكرانيًا، بالإضافة إلى عربة قتال مشاة، ومركبتين قتاليتين مصفحتين، وشاحنتين صغيرتين، ونظام مدفعي بمحرك و3 مدافع هاوتزر، لافتا إلى أنه تم أيضا إحباط أنشطة مجموعتين أوكرانيتين من مجموعات التخريب والاستطلاع بالقرب من غابات سيريبريانسكي.

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