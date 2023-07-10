6 ندوات بـ"الأعلى للثقافة" بمناسبة مرور 10 سنوات على 30 يونيو

يطلق المجلس الأعلى للثقافة، ابتداءً من الخامسة من مساء غدٍ الإثنين 10 يوليو وحتى الأربعاء الموافق 12 يوليو، سلسلة من الندوات التي ينظمها المجلس بمناسبة مرور 10 سنوات على ثورة 30 يونيو 2013؛ وذلك ضمن عدد كبير من الفعاليات الثقافية التي تنظمها قطاعات وزارة الثقافة بهذه المناسبة، وذلك بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

وتفتتح الفعاليات في تمام الخامسة مساءً حتى الخامسة والنصف، وتتضمن عرض فيلم تسجيلي قصير بعنوان “ثورة يونيو” بناء وطن من إنتاج وزارة الدفاع المصرية، يعقبه كلمة وزيرة الثقافة رئيس المجلس الأعلى للثقافة د. نيفين الكيلاني، و كلمة الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة د. هشام عزمي.

ومن الخامسة والنصف حتى السابعة تبدأ الندوة الأولى بعنوان" الثقافة وانتفاضة الوعي"، ويدير الندوة د هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، بمشاركة الفنان أحمد عبد العزيز، الفنان د. أشرف رضا أستاذ الفنون الجميلة، ورئيس مؤسسة أراك للفنون، الكاتب شعبان يوسف، النائبة ضحى عاصي القاصة والروائية وعضو مجلس النواب المصري.

ومن السابعة والنصف حتى التاسعة تبدأ فعاليات الندوة الثانية بعنوان "ثورة يونيو صفحة جديدة في تاريخ المصريين"، يدير الندوة د .عبد الرحيم ريحان، مدير البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بجنوب سيناء عضو لجنة التاريخ بالمجلس، ود. أحمد الشربيني المؤرخ الكبير وأستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب جامعة القاهرة، د. لطيفة سالم المؤرخة الكبيرة وأستاذ التاريخ الحديث والمعاصر المتفرغ بكلية الآداب جامعة بنها، د. محمد صابر عرب المؤرخ الكبير وزير الثقافة المصري الأسبق.

وعلى مدار اليوم الثاني، الثلاثاء 11 يوليو 2023 تستمر فعاليات المجلس الأعلى للثقافة بإطلاق الندوة الثالثة "الإعلام وثورة تصحيح المسار" في تمام الخامسة مساءً حتي السادسة والنصف، يدير الندوة النائب د. نادر مصطفى الكاتب الصحفي وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، النائبة د. درية شرف الدين الإعلامية والناقدة ورئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، د. جمال الشاعر الإعلامي والشاعر ورئيس لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة، د. أشرف جلال - رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة.

ومن السابعة إلى الثامنة والنصف تبدأ الندوة الرابعة بعنوان "ثورة يونيو وحروب السوشيال ميديا"، يدير الندوة د. محمد خليف، استشاري الثقافة الرقمية نائب مقرر لجنة الثقافة الرقمية بالمجلس الأعلى للثقافة، م. زياد عبد التواب، خبير التحول الرقمي رئيس لجنة الثقافة الرقمية بالمجلس الأعلى للثقافة، سامح فايز الكاتب الصحفي والباحث في الشئون السياسية، م. محمد عزام، استشاري التحول الرقمي عضو لجنة الثقافة الرقمية بالمجلس الأعلى للثقافة

ويستأنف المجلس الأعلى للثقافة الاحتفال بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، يوم الأربعاء 12 يوليو 2023، وتبدأ فعالياته بندوة بعنوان "ثورة يونيو والسياسة الخارجية .. تحديات وإنجازات" فى تمام الخامسة مساءً، ويدير الندوة د. حسين حسني الإعلامي وأستاذ الصحافة بجامعة 6 أكتوبر وعضو لجنة الشباب بالمجلس، د. أحمد يوسف أحمد ، الخبير في العلاقات الدولية وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، السفير د.عزت سعد، مدير المجلس المصري للشؤون الدولية مساعد وزير الخارجية السابق، د.علي الدين هلال، المفكر الكبير أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، د.محمد أحمد مرسي، أستاذ العلوم السياسية بمعهد 6 أكتوبر ونائب مقرر لجنة العلوم السياسية بالمجلس.

ويعقبها الندوة السادسة بعنوان "الثورة .. المرأة حامية الهوية" من السابعة إلي الثامنة والنصف مساءً، وتدير الندوة الإعلامية سمر الدسوقي، الكاتبة الصحفية رئيس تحرير مجلة حواء ومجلة الكواكب، السفيرة مشيرة خطاب، الدبلوماسية الكبيرة رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان وزيرة الأسرة والسكان الأسبق، د.منى الحديدي، أستاذة علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة حلوان رئيس لجنة الشباب بالمجلس ، د.رانيا يحيى - الأستاذة بأكاديمية الفنون وعضو المجلس القومي للمرأة ولجنة الشباب بالمجلس، ويصاحب الفعاليات مغرض تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب بساحة دار الاوبرا المصرية بمشاركة عدد كبير من دور النشر، كما تنظم الهيئة عدد من الفعاليات الثقافية خلال الفترة من 13 إلي 18 يوليو 2023 بمقر المجلس الأعلى للثقافة.