عايدة رياض تكشف تفاصيل سجنها بسبب 100 دولار مزورة

كشفت الفنانة عايدة رياض، تفاصيل سجنها بسبب 100 دولار مزورة، والشائعات التي تعرضت لها بسبب ذلك، ومساندة زوجها الفنان محرم فؤاد لها.

وقالت “رياض”، خلال لقائها في برنامج "واحد من الناس"، مع الإعلامي عمرو الليثي، والمذاع عبر فضائية "الحياة": "دخلت السجن بسبب 100 دولار، والقصة بدأت عندما جاءت الشرطة للمنزل وقالت لمحرم فؤاد أننا مسكنا بنت معاها 100 دولار مزورة وقالت إنها أخذتها من عايدة رياض".

وأضافت: "طلعت بعدها شائعات إنى اتمسكت فى فيلا وكلام ظلم فى ظلم وكان نفسي الناس تتحقق قبل ما يظلموني، ويرجعوا لمديرية الأمن ويعرفوا أنا كنت فين والقصة كلها كانت متلفقة"، مشيرة إلى أن كل عائلتها وأهلها عانت من الأمر لأنه ليس ظلم بسيط لأنه تم أخذها من منزلها.

موقف محرم فؤاد

وتابعت: "محرم فؤاد اتخانق مع الضابط وده السبب أنى اتاخرت فى المديرية، وناس حقوقيين بعد الثورة كلموني وقالوا لي ارفعي قضية وخدي حقك ورفضت، ومحرم وقف ترافع عني أمام القاضي في المحكمة".

وأشارت إلى أن صلاح فايز عمل أغنية للموقف قال فيها: "ظالمة ليه يا دنيا ظالمة وليه طريق الحق ضلمة".