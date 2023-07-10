بالأرقام.. بدء تسليم 600 قطعة أرض مقابر للمسلمين بسوهاج الجديدة

أعلن المهندس محمد عبد الله رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة ، عن بدء تسليم 600 قطع أرض مقابر للمسلمين، السابق حجزها بالقرعة العلنية بتاريخ 5 ديسمبر 2021 ، و5 ديسمبر 2022 على يتم تسليم 600 مقبرة بدء من 16 يوليو 2023 حتى 17 أغسطس 2023.

تفاصيل تسليم قطع أرضي مقابر المسلمين بسوهاج الجديدة

وقال المهندس محمد عبد الله، إنه سيتم تسليم أرقام قطع الأراضي لمقابر المسلمين من 1 إلى 30 مقبرة يوم الأحد الموافق 16 يوليو، بينما سيتم يوم الإثنين الموافق 17 يوليو 2023 من أرقام 31 إلى 60، بينما يتم يوم الثلاثاء الموافق 18 يوليو 2023 من أرقام 61 إلى 90، وسيتم تسليم أرقام من 91 إلى 120 يوم الأربعاء 19 يوليو 2023.

وأضاف رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، أنه سيتم تسليم أرقام المقابر من 121 إلى 150 يوم الإثنين الموافق 24 يوليو ، بينما يتم تسليم أرقام المقابر من 151 إلى 180 يوم الثلاثاء الموافق 25 يوليو، لافتًا إلى أنه يتم تسليم أرقام المقابر التي تحمل أرقام من 181 إلى 210 يوم الأربعاء الموافق 26 يوليو 2023.

وتابع المهندس محمد عبدالله، أنه سيتم يوم الأحد الموافق 30 يوليو تسليم أرقام المقابر من 211 إلى 240 ، ويواصل يوم الإثنين الموافق 31 تسليم أرقام المقابر من 241 إلى 270، وسيتم تسليم أرقام المقابر من 271 إلى 300 يوم الثلاثاء الموافق 1 أغسطس 2023، يليها يوم الأربعاء الموافق 2 أغسطس سيتم تسليم أرقام القطع من 301 إلى 330، ثم سيتم تسليم أرقام المقابر التي تحمل 331 إلى 360 يوم الخميس الموافق 3 أغسطس 2023.

واستكمل رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، أنه يتم تسليم أرقام المقابر من 361 إلى 390 يوم الأحد الموافق 6 أغسطس، ثم يتم تسليم أرقام القطع 391 إلى 420 يوم الإثنين الموافق 7 أغسطس، يليها يتم يوم الثلاثاء الموافق 8 أغسطس يتم تسليم أرقام المقابر 421 إلى 450 مقبرة ، ثم يتم يوم الخميس الموافق 10 أغسطس تسليم أرقام 481 إلى 510 مقابر، وفي الأيام الباقية يتم تسليم المقابر حتى رقم 600 مقبرة.