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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عايدة رياض تكشف قصة رقصة "البمبوطية" التى قدمتها مع الفرقة الشعبية

عايدة رياض
عايدة رياض

قالت الفنانة عايدة رياض، إنها قدمت العديد من العروض مع الفرقة الشعبية، وشاهدها المخرج يوسف شاهين، وقال لسيف عبدالرحمن، إنه يريدها في مديرية التحرير لتقديم فيلم يحمل اسم “سلوى”، وبالفعل شاركت فيه.

وأضافت “رياض”، خلال لقائها في برنامج "واحد من الناس"، مع الإعلامي عمرو الليثي، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أنها تم تدريبها على الرقص الروسي، ولهذا تستطيع تقديم أي رقصة فلكلورية لأي بلد، مشيرة إلى أن الفنانة مشيرة مرضت خلال تواجدهم في بلغاريا لتقديم عروض، ووقتها بحث كمال نعيم، في بطلات الفرقة عن بديلة لها فطلب منها أن تؤدي رقصة "البمبوطية"، وتعجب من معرفتها لها. 

تقديمها للرقصة في مصر

وتابعت، أنه طلبمنها أن تذهب للمسرح في السابعة ونصف وقدمتها مع بطلة الفرقة "دنيس"، وبعد 15 يومًا عادت مشيرة لمكانها ولم تقدمها مرة أخرى سوى في مصر بعدما طلبت أن تقدمها أمام والديها وساعدتها بطلة الفرقة في تحقيق ذلك وتم تصوير العرض.

عايدة رياض رقصة البمبوطية الرقص الروسي رقصة فلكلورية مصر

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