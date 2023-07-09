ميمى عبدالرازق: حققنا فوزًا مستحقًا وأوجّه الشكر للاعبى المصرى

أعرب الدكتور ميمى عبدالرازق المدير الفنى للنادى المصرى عن سعادة بالفوز والحصول على ثلاث نقاط مهمة أمام فريق فاركو في المباراة التي أقيمت، مساء اليوم الأحد، بستاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري.

وأوضح أنه استعد للمبارة بقوة وبدون راحة نظرا لضيق الوقت منذ انتهاء مباراة حرس الحدود بكأس مصر، ونجحنا في الفوز بها للحفاظ على تواجد الفريق فى المركز الخامس وهذا هو الأهم حاليا .

وحرص المدير الفني على توجيه الشكر للاعبيه على الاداء الجيد رغم تتابع المباريات ونجاح الجهاز الفني في علاج بعض الأخطاء في المباراة السابقة .

واختتم، أنه يستعد لكل مباراة على حدة ولكل مباراة حديثها و نحن نركز حاليا على اللعب خطوة بخطوة حتى ننهى المسابقات المشاركين فيها بشكل يليك بمكانه وجماهيرية النادي المصري.

يذكر أن فريق المصري نجح في الفوز على فريق فاركو بثلاثية نظيفة، وليرتفع رصيد الفريق إلى النقطة 47 منفردا بالمركز الخامس.