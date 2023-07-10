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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع طفل دهسا تحت عجلات قطار القاهرة الإسكندرية بكفر الدوار

مصرع طفل
مصرع طفل

لقي طفل مصرعه إثر وقوع حادث قطار أمام مزلقان الأمراء بدائرة مركز شرطة كفر الدوار إتجاه القاهرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الشاملة في كفر الدوار تحت تصرف النيابة العامة.

 

تلقى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير  أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة كفر الدوار يفيد استقبال مستشفى الشاملة جثة طفل بعدما صدمه قطار أثناء عبور مزلقان غير شرعي بنطاق دائرة شرطة المركز، ونقلت الجثة تحت تصرف النيابة العامة وحرر المحضر اللازم.

 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة يفيد وفاة طفل يدعى " يوسف السيد أحمد محمود، 12 سنة، مقيم عزبة الشيخ بمركز كفر الدوار وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الشاملة بكفر الدوار تحت تصرف النيابة العامة وجارى المتابعة.

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