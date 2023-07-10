عزام الأحمد: أبو مازن وجه دعوة للفصائل لحضور اجتماع بالقاهرة نهاية الشهر الجارى

أعلن عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، مساء الأحد، أن الرئيس الفسطيني محمود عباس وجه دعوة لكافة الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية لحضور الاجتماع الذي سيعقد في القاهرة يوم 30 يوليو الجاري.

وأضاف الأحمد، في تصريحات صحفية اليوم، أن الدعوات التي وجهها الرئيس أبو مازن تمت بعد التشاور مع الأشقاء في مصر، لافتا إلى أن الدعوات قد سلمت لكافة الفصائل الفلسطينية مساء اليوم، دون استثناء، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.

من جانبه، أعلن حزب الشعب الفلسطيني أنه تلقى دعوة من الرئيس أبو مازن لحضور اجتماع الأمناء العامين، لافتا إلي أنه سيتم تحديد مكان ومواعيد وجدول الاجتماعات لاحقا.

السفير الفلسطيني: نعول على مصر فى دعم التهدئة واستعادة العملية السياسية

والأربعاء الماضي، أكد السفير الفلسطيني لدى القاهرة، دياب اللوح، أنهم يعولون كثيرًا على موقف ودور مصر الشقيقة الكبرى في القضية الفلسطينية، وأيضًا المملكة الأردنية الهاشمية بحكم العلاقات التاريخية وبحكم الجغرافيا والشراكة الموجودة.

وأكد "اللوح"، خلال مؤتمر صحفي بمقر السفارة في القاهرة مع الإعلاميين المصريين، أن مصر دولة عربية قوية تلعب دورًا محوريًا في المنطقة عربيًا وإفريقيًا، كما أن لها تأثيرًا قويًا ومباشرًا في الدول الإسلامية والشرق الأوسط والعالم كله، ولذلك نحن نعول كثيرًا على دور مصر في وقف ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار اللوح إلى أن فلسطين تعول كثيرًا على مصر من خلال إطلاق عملية سياسية جادة في إطار مؤتمر دولي للسلام من خلال الرباعية الأوروبية العربية "مجموعة ميونخ"، التي تضم مصر، الأردن، فرنسا وألمانيا، لافتًا إلى أن تلك الرباعية تستنهض دور الرباعية الدولية التي فقدت دورها منذ سنوات.

وأكد أن القيادة الفلسطينية تعول على مصر ليس فقط في الدفع باتجاه التهدئة والمصالحة الفلسطينية، وإنما أيضًا في استعادة العملية السياسية وتوفير مناخ مناسب في المنطقة يبدأ من خلال وقف ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات وعدوان مستمر من قبل الاحتلال.