إحالة المتهمين بحيازة أسحلة وذخائر وسرقة طن حديد للمحاكمة

أحالت نيابة القاهرة الجديدة المتهمين بحيازة أسلحة وذخائر لسرقة الحديد بموقع تحت الإنشاء بالقاهرة الجديدة لمحكمة الجنايات.

ووجهت لهم النيابة تهم سرقة طن حديد من موقع تحت الإنشاء، وكذلك حيازة أسلحة وذخائر غير مرخصة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تم ضبط 5 أشخاص، لأربعة منهم معلومات جنائية، وبحوزتهم "3 فرد خرطوش و6 طلقات من ذات العيار" لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة "طن حديد" من داخل موقع تحت الإنشاء كائن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول باستخدام سيارة نقل.

واعترفوا بتصرفهم فى المسروقات بالبيع لأحد تجار الخردة "حسن النية" بالقليوبية، وأمكن ضبط كل المسروقات المستولى عليها بحوزة الأخير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.