ads
الأحد 09 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"عادت متأخرة".. عامل يعذب نجلة زوجته حتى الموت بالبساتين

جثة
جثة

دفعت الطفلة ولاء حياتها ثمناً لجحود زوج الأم الذي تجرد من كل معانى الرحمة وواصل جبروته بتعذيبه الطفلة حتى الموت في منطقة البساتين. 

تلقى قسم شرطة البساتين بلاغا من شرطة النجدة بوصول طفلة تدعى "ولاء" عمرها 11 عاما، وعلى جسدها آثار ضرب وتعذيب ووفاتها متأثرة بإصابتها، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وعثر على جثة الطفلة ترتدى كامل ملابسها وبعمل التحريات تبين أن زوج والدته تعدى عليها بخرطوم بسبب خروجها المتكرر من المنزل وعودتها فى وقت متأخر.

وألقى القبض على المتهم، ويقوم رجال المباحث باستكمال التحريات للوقف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

الأكثر قراءة

رئيس رابطة الأندية: تغيير اسم الدورى المصرى

«العالم علمين».. مهرجان العلمين الجديدة يستعد لاستقبال مليون زائر فى أضخم فعاليات فنية وترفيهية فى الشرق الأوسط

بعد نشر قصته.. مَن هو الجيولوجي المصري المطلوب تكريمه في السعودية؟

الصباغ: قرار المحكمة الدستورية عن أصحاب المعاشات المبكرة شديد الأهمية

وزير الخارجية السوداني يكشف أسباب تمرد قوات الدعم السريع

12 كيلو جرامًا.. الكشف عن تفاصيل التصميم الجديد لدرع الدورى المصرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

تحويشة العمر

د هند جاد

دكر مزاجنجى..

وائل لطفي

تطوير الساحل «الطيب»!

ماجد حبته

مونديال المشردين!

لواء.حمدى البطران

حديث عن المعاناة

منة عبيد

بيت الروبى .. جاب العيد

حسين دعسة

البنك الدولى يطلق "مختبر استثمار القطاع الخاص".. مغامرة فى الأسواق الناشئة

لواء.حمدى البطران

«حكاية هوى»

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن: حكومة نتنياهو هى الأكثر تطرفًا فى إسرائيل منذ «جولدا مائير»

"عصيان مدنى".. ماذا سيحدث فى احتجاجات إسرائيل الثلاثاء القادم؟

مستوطنون يعتدون على أراضى المواطنين فى أريحا ونابلس ويلوثون مياه الشرب