"عادت متأخرة".. عامل يعذب نجلة زوجته حتى الموت بالبساتين

دفعت الطفلة ولاء حياتها ثمناً لجحود زوج الأم الذي تجرد من كل معانى الرحمة وواصل جبروته بتعذيبه الطفلة حتى الموت في منطقة البساتين.

تلقى قسم شرطة البساتين بلاغا من شرطة النجدة بوصول طفلة تدعى "ولاء" عمرها 11 عاما، وعلى جسدها آثار ضرب وتعذيب ووفاتها متأثرة بإصابتها، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وعثر على جثة الطفلة ترتدى كامل ملابسها وبعمل التحريات تبين أن زوج والدته تعدى عليها بخرطوم بسبب خروجها المتكرر من المنزل وعودتها فى وقت متأخر.

وألقى القبض على المتهم، ويقوم رجال المباحث باستكمال التحريات للوقف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.