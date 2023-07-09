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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رئيس رابطة الأندية: تغيير اسم الدورى المصرى

رابطة الأندية المصرية
رابطة الأندية المصرية المحترفة

أكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، أن الدوري الجديد سيطلق عليه دورى النيل بداية من الموسم المقبل.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليًا في العاصمة الإدارية استعدادًا للموسم الجديد.

حضر المؤتمر عدد كبير من رؤساء الأندية وعدد من المسئولين فى الرياضة المصرية.

وقال دياب: "روابط الأندية هى المسئولة عن تنظيم مسابقاتها وتسويق حقوق الرعاية وهوية البطولة، مشيرًا إلى أن العديد من دول العالم سبقتنا في تأسيس روابط الأندية".

وتابع: "الشكر لأندية الدوري الممتاز على تعاونهم ودورهم في إنجاح دور الرابطة، كما وجه الشكر لأجهزة الدولة المصرية وشركاء النجاح في مسيرة رابطة الأندية".

وواصل حديثه: "بنهاية العام الجاري تستضيف مصر كونجرس روابط الأندية العالمية والذي سيقام في العاصمة الإدارية الجديدة، بعد انضمام رابطة الأندية المحترفة المصرية لروابط الأندية العالمية".

وكشف: "عقد الرعاية الجديد للدوري مستمر لثلاثة مواسم، وسيحمل الدوري اسم دوري النيل، كما ستكون هناك هوية بصرية كاملة للدوري، تبدأ من مباراة قمة الأهلي والزمالك وتستمر في الموسم المقبل".

واستمر: "درع الدوري المصري سيتم الكشف عنه ويجري تصنيعه في إنجلترا وسيتم تسليمه لبطل الموسم المقبل".

وأتم: "نطالب وزير الرياضة بالإسراع في تأسيس شركات كرة القدم الأندية الجماهيرية.. تلك الخطوة ليست بيعا للأندية، كما يظن البعض، موضحًا أن الوزير وعد بالعمل على هذا الملف مع الأندية".

أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة الدورى المصرى دوري النيل

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