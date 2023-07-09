محاضرة لرئيس جامعة طنطا حول مهارات القيادة واستراتيجيات الإدارة

شارك د.محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، الأحد، فى فعاليات الدورة السادسة لإعداد القادة الأكاديميين بمقر إدارة الجامعة.

ألقى رئيس جامعة طنطا محاضرة بعنوان "مهارات القيادة واستراتيجيات الادارة" تناول خلالها أهم المهارات القيادية للأكاديميين التى تتيح لهم استخدام الدورات الفعالة فى إدارة وتقييم وتقويم الآداء المؤسسي للوحدات والمراكز والكليات والقطاعات داخل الجامعة بما بيضمن تحقيق مؤشرات قياسية تسهم فى إبراز دور الجامعة وانجازاتها بما يتوافق مع الخطة الاستراتيجية للجامعة والأستراتجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمي ورؤية مصر 2030.

كما قدم د.كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث محاضرة تناول خلالها التطوير المستدام فى قطاع الدراسات العليا والبحوث، واستعرض أهم إنجازات قطاع الدراسات العليا والبحوث، والبعثات الخارجية والمؤتمرات الدولية، وتوقيع عدد من الاتفاقيات داخل مصر وخارجها لخدمة الباحثين في المجال العلمي.

أضافت الدكتورة عبير علم الدين المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للتطوير المستدام أن قائمة المحاضرين بالدورة تضم نخبة متميزة من أساتذة جامعة طنطا، بمشاركة 19 متدربا من المرشحين للمناصب الإدارية المختلفة بجامعة طنطا، خلال الفترة من 9 حتى 11 يوليو 2023.

وأكد رئيس جامعة طنطا أنه تم إعداد خطة متكاملة لتطوير القطاع الطبى خلال مدة 4 سنوات تستهدف مضاعفة عدد الأسرة من 2050 سرير إلىى 4000 سرير من خلال تنفيذ المشروعات الجديدة مثل مستشفى 900900 والتى تم الانتهاء من تنفيذ الاساسات العميقة لها بنسبة 80% بإجمالي مساحة 16 ألف متر، والبدء في تنفيذ مستشفى الطوارئ الجديدة و قريبا سيتم افتتاح مستشفى جراحات الكلى مشيرا الى انه تم افتتاح مستشفى الجراحات الجديد بتاريخ 21 مايو 2023 بإجمالى تكلفة 635 مليون جنيهاً وبطاقة استيعابية 766 سريرًا و68 غرفة عناية مركزة، و18 غرفة عمليات جراحية مجهزة على أعلى مستوى كما تم ترخيص 6 مراكز للتميز العلمى فى المجال الطبى وزيادة عدد الأسرة بالعناية المركزة إلى 456 سرير بنسبة زيادة قدرها 40% عن العام 2020 وتضاعف أعداد أجهزة الغسيل الكلوى إلى 73 جهاز للعام 2022 فى مقابل 30 جهاز للعام 2020، ما ترتب عليه زيادة مطردة لتقديم الخدمات الصحية للمرضي خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة من (835,001) حالة عام 2020 إلى نحو ( 1,651,656) حالة عام 2022 بنسبة زيادة تقترب من الضعف (97,8%) موضحا أنه تم إنهاء قوائم الإنتظار لمرضى القلب 4 مرات متتالية

أضاف رئيس الجامعة أن الجامعة تولى اهتماما كبيرا لدعم المبادرات الرئاسية المجتمعية مثل "حياة كريمة " وحدثت طفرة غير مسبوقة فى أعداد قوافل الجامعة التى تخدم المرضى فى القرى الأكثر احتياجا وتدعم مبادرة حياة كريمة حيث زاد عددها من من 41 قافلة عام 2020 إلى إجمالى 818 قافلة حتى عام 2023 لتخدم 334,430 مستفيد من القوافل الشاملة حتى عام 2023 بزيادة قدرها 1014% وتكلفة قدرها 24,825,000 جنيهاً وتضم 24 قافلة خارج نطاق الجامعة وبالمحافظات الحدودية بإجمالى 20768 مستفيد عام 2022.