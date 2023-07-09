لا يفوتك هذا المساء| خبراء يرسمون سيناريوهات الحرب «الروسية- الأوكرانية».. وكواليس وفاة عنصر إرهابى داخل محبسه

شهدت الساعات القليلة الماضية، زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث ترصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

مصدر أمنى يكشف كواليس وفاة عنصر إرهابى داخل محبسه

أكدت وزارة الداخلية أنه لا صحة لما تم تداوله بعدد من المواقع التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية متضمنًا الادعاء بوفاة أحد العناصر الإرهابية داخل محبسه بزعم تعرضه لانتهاكات.

وقالت في بيان صحفي، إن المذكور من العناصر الإخوانية ومحبوس على ذمة إحدى القضايا الإرهابية بقرار من النيابة العامة، وتوفى أثناء تلقيه العلاج بأحد المستشفيات نتيجة هــ.. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على الرابط بالأسفل

https://www.dostor.org/4444613

500 يوم «دم»| خبراء يرسمون سيناريوهات الحرب «الروسية- الأوكرانية»: لا تهدئة مرتقبة

رأى محللون أنه رغم مرور ٥٠٠ يوم على بدء الحرب الروسية الأوكرانية لا توجد أى بوادر لدى أى طرف فى إنهاء ذلك الصراع، بل إن هناك اتجاهًا لإطالة أمد الحرب، بشكل يطيل معاناة الدول الفقيرة المتضررة من أزمات الحبوب والاستيراد.

كما رأوا أن الجانبين يضغطان على بعضهما البعض، فمن جهة تضغط موسكو على الغرب بتوسيع أزمة الطاقة، وفى المقابل تدعم أوروبا كييف عسكريًا لمواصلة استنزاف القدرات الروسية. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على الرابط بالأسفل.

https://www.dostor.org/4444521

الأكبر فى الشرق الأوسط.. "القاهرة الإخبارية" ترصد أهم فعاليات مهرجان العلمين الترفيهى

كشفت نهى درويش، موفدة قناة "القاهرة الإخبارية" في مدينة العلمين الجديدة أهم فعاليات مهرجان العلمين الترفيهي الذي يعد الأكبر في الشرق الأوسط.

وقالت موفدة "القاهرة الإخبارية"، إن مدينة العلمين الجديدة تستقبل أكبر مهرجان ترفيهي في الشرق الأوسط، ومن المقرر أن تبدأ فعالياته خلال الأيام المقبلة، وتحديدًا يوم 13 يوليو حتى 26 أغسطس. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على الرابط بالأسفل.

https://www.dostor.org/4444586

موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2024 وقائمة الفرق المتأهلة

موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2024 يهتم بها الكثير من محبي وعشاق الساحرة المستديرة في مصر، والعالم، حيث تستحوذ بطولة دوري أبطال أوروبا على مشاهدات مرتفعة من قبل الجمهور حول العالم، لما تشهده مبارياته من منافسة شرسة وامتاع كروي وأداء رائع، لذا نقدم لكم خلال هذا التقرير التفاصيل حول موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2024.. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على الرابط بالأسفل.

https://www.dostor.org/4444465

أدوية بناء العضلات.. طبيب يوضح خطر تناول المكملات

حذّر الدكتور محمد سلامة أستاذ القلب والأوعية الدموية، من تناول المنشطات وأدوية بناء العضلات، مؤكدًا عدم سلامتها على البشر، ولا يصفها الأطباء.

وأكد سلامة أنَّ أدوية بناء العضلات التي يتناولها البعض لبناء كتلة عضلية ضخمة بالمنشطات، تُعطّل مستويات الهرمون وتزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية ومشاكل الكبد، حتى أن بعض الدرسات الحديثة ربطتها بالعقم. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على الرابط بالأسفل.

https://www.dostor.org/4444497

مستفيد من "حياة كريمة" في المنوفية: منزلي أصبح كامل المرافق بفضل المبادرة

قامت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بترميم المنازل المتهالكة داخل القرى النائية والأكثر فقرًا بجميع محافظات الجمهورية، وعملت المبادرة على توصيل المرافق الأساسية مثل الصرف الصحي والغاز الطبيعي ومياه الشرب والكهرباء للمنازل، للارتقاء بمستوى السكان وتوفير لهم حياة كريمة خالية من القلق والتوتر. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على الرابط بالأسفل.

https://www.dostor.org/4444579