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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مستفيد من "حياة كريمة" في المنوفية: منزلي أصبح كامل المرافق بفضل المبادرة

حياة كريمة
حياة كريمة

قامت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بترميم المنازل المتهالكة داخل القرى النائية والأكثر فقرًا بجميع محافظات الجمهورية، وعملت المبادرة على توصيل المرافق الأساسية مثل الصرف الصحي والغاز الطبيعي ومياه الشرب والكهرباء للمنازل، للارتقاء بمستوى السكان وتوفير لهم حياة كريمة خالية من القلق والتوتر.

منزلي كامل المرافق بفضل المبادرة  

«إسلام إبراهيم» يقطن في إحدى قرى محافظة المنوفية، عانى خلال السنوات الماضية بسبب تهالك منزله، حيث أن منزله كان يفتقر لجميع المرافق الأساسية، وتمنى فقط أن تنتهي تلك الأزمة وأن يعيش حياة آدمية، وأثناء جلوسه داخل منزله المتهالك تفاجأ بفريق تابع للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» جاء لتطوير وترميم منزله وإدخال المرافق عليه.

وقال «إسلام» لـ«الدستور» إنه يسكن فى منزل مساحته حوالى 45 مترًا، ولا يستطيع أن يُدخل المرافق الأساسية للمنزل من صرف صحى أو شبكة مياه، وذكر أن بسبب حالته المادية المتعثرة لم يستطع تغيير حياته ، خاصة أنه متزوج ويعول ولدين هما مالك وأحمد، وبسبب عدم توافر المرافق أصبحت حياتهم صعبة.

وأضاف أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» جاءت بالخير وقامت بتوفير جميع المرافق الأساسية داخل منزله ،وذلك وفر له حياة هادئة ولأسرته والآن بات لديه أمل فى التمتع بأساسيات الحياة ودخول المرافق إلى بيته، خاصة أنها أمامه، لكنه لا يملك ما يفعله لقلة ذات اليد، موجه الشكر للقائمين على المبادرة بعدما قدموا الكثير من الخدمات له ولسكان القرية وقاموا بتطوير وإحلال البنية التحتية وتوصيل الغاز الطبيعي لجميع المنازل، إلى جانب تطوير الوحدة الصحية داخل القرية وإدخال عليها الأجهزة الطبية الحديثة، للارتقاء بالسكان معيشيًا واجتماعيًا، كما وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك المبادرة التي غيرت وجه الريف المصري وأصبح يتمتع بالخدمات الحديثة.

حياة كريمه المنازل المتهالكة القرى المرافق تهالك

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