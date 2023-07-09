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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأكبر فى الشرق الأوسط.. "القاهرة الإخبارية" ترصد أهم فعاليات مهرجان العلمين الترفيهى

مهرجان العلمين الترفيهي
مهرجان العلمين الترفيهي

كشفت نهى درويش، موفدة قناة "القاهرة الإخبارية" في مدينة العلمين الجديدة أهم فعاليات مهرجان العلمين الترفيهي الذي يعد الأكبر في الشرق الأوسط.

وقالت موفدة "القاهرة الإخبارية"، إن مدينة العلمين الجديدة تستقبل أكبر مهرجان ترفيهي في الشرق الأوسط، ومن المقرر أن تبدأ فعالياته خلال الأيام المقبلة، وتحديدًا يوم 13 يوليو حتى 26 أغسطس.

وأضافت أن مهرجان العلمين الترفيهي سيضم العديد من الفعاليات الرياضية والفنية، مشيرة إلى أن المهرجان يستوعب أكثر من مليون زائر.

حفل تامر حسني بمهرجان العلمين الترفيهي يوم 21 يوليو

وتابعت: "أول حفل سيكون للنجم المصري تامر حسني يوم 21 يوليو، بالإضافة إلى فعاليات رياضية وترفيهية لكل الأعمار" مؤكدة أن مدينة العلمين الجديدة متكاملة من كل شيء، وبها كل ما يحتاجها المواطن.

كما أشارت إلى أن مدينة العلمين تضم أكبر ممشى سياحي في العالم وطوله 14 كم، بالإضافة إلى المركز التجاري الذي يضم أكثر من 350 علامة تجارية وكافيهات وملاهي لجميع الأعمار.

وأردفت: "سيتم إنشاء مدينة الفنون على مساحة 260 فدانًا، وتضم مراكز تدريبق فنية وثقافية، ودار الأوبرا والمسرح الروماني، وإحياء للتراث البدوي".

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