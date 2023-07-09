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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

تقرير لـ"القاهرة الإخبارية": 5.2 مليار دولار قيمة صادرات مصر خلال عام 2022

صادرات
صادرات

عرض برنامج “المراقب” المذاع عبر فضائية القاهرة الإخبارية تقريرًا يكشف عن حجم التجارة الإفريقية. 

وأوضح التقرير أن تريليون دولار قيمة واردات وصادرات القارة الإفريقية، كما يبلغ حجم التجارة البينية بين دول القارة سنويًا 70 مليار دولار. 

وأشار التقرير إلى أن حجم صادرات مصر خلال عام 2022 بلغ 5.2 مليار دولار. 

وبحسب التقرير، بلغ حجم صادرات ليبيا خلال عام 2021، 961 مليون دولار، في حين بلغ حجم صادرات السودان827 مليون دولار خلال عام 2021.                     

وبين التقرير أن 617 مليون دولار هو حجم صادرات الجزائر خلال عام 2021م، كما بلغ حجم صادرات كينيا 382 مليون دولار خلال عام 2021.

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