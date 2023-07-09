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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

رئيس اتحاد النقابات الفنية: مهرجان العلمين بمثابة كرنفال عالمى

المخرج عمر عبد العزيز
المخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية

أعرب المخرج عمر عبدالعزيز، رئيس اتحاد النقابات الفنية في مصر، عن فخره بإعلان مصر عن إقامة مهرجان العلمين المقررة إقامته في العلمين الجديدة بالساحل الشمالي في الفترة من 13 يوليو حتى 26 أغسطس، بمشاركة عدد كبير من أهل الفن والرياضة في مصر والعالم، والذي يعد أكبر حدث ترفيهي في الشرق الأوسط.

وقال عبدالعزيز، لـ"الدستور" إنه مهرجان العلمين يعتبر بمثابة كرنفال فني يضم العديد من الفاعليات الفنية والرياضية والغنائية، خاصة مع التطور الكبير الذي شهدته مدينة العلمين الجديد السنوات الأخيرة، والتي أصبحت مقصدا سياحيا صيفيا رئيسيا لعدد كبير من الشعب المصري.

أضاف أن إقامة مهرجان العلمين في هذا التوقيت هو رسالة هامة إلى العالم بأن مصر رائدة الفن والرياضة في الوطن العربي، خاصة مع ظهور دول أخرى السنوات الأخيرة تنظم مهرجانات فنية، وهى أقل تاريخا فنيا وإمكانيات من مصر.

تابع عبدالعزيز، أن التعاون بين وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضية سيسهم بشكل كبير في نجاح مهرجان العلمين، بالإضافة إلى فرصة حضور أكبر عدد من الجمهور لفاعليات المهرجان بجانب المصطفين الذين يتواجدون على مدار ثلاثة أشهر الصيف في منطقة الساحل الشمالي والعلمين الجديدة فهي منطقة لديها الآلاف من الزوار سنويا، وكان لا بد من تكليلها بهذا المهرجان العالمي.

ومن المقرر أن تنطلق، الخميس، فعاليات الدورة الأولى من مهرجان العلمين الجديدة بمدينة العلمين الجديدة كأكبر حدث ترفيهي في الشرق الأوسط، ويقام في الفترة من 13 يوليو حتى 26 أغسطس، بمشاركة عدد كبير من أهل الفن والرياضة في مصر والعالم.

يستعد تامر حسني لأضخم حفلات الصيف من خلال حفلته بمهرجان العلمين الجديدة 2023 بالعلمين كأولى حفلات المهرجان وتقام 21 يوليو، وبدأت شركة تذكرتي فتح باب الحجز لشراء تذاكر الحفل الضخم لتامر حسني.

المخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية مهرجان العلمين العلمين وزارة الثقافة مدينة العلمين الجديدة

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