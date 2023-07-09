"وزير الري" يستعرض سيناريوهات كمية المياه الواصلة لبحيرة السد العالي

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعا لمتابعة موقف إيراد نهر النيل، والحالة الهيدرولوجية للنهر، إضافة إلى استعراض السيناريوهات المختلفة لتقدير كمية المياه الواصلة لبحيرة السد العالي.

وأكد وزير الموارد المائية والرى خلال الاجتماع، الأحد، على ضرورة استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بين مختلف قطاعات وأجهزة الوزارة، وتفعيل غرف الطوارئ بمختلف محافظات الجمهورية ومتابعة مناسيب المياه فى الترع والمصارف.

جانب من الإجتماع

كما شدد سويلم، على ضرورة المرور الدورى المستمر على مختلف المجارى المائية ومحطات الرفع لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية وموسم زراعات الصيف.

وأكد وزير الرى، على استمرار خطة تطهيرات الترع والمصارف والمجارى المائية بالمحافظات المختلفة، وتشديد الرقابة علي جودة التنفيذ، وذلك لمنع أي أزمات تتعلق بتوفير مياه الرى اللازمة للمنتفعين.

تم عقد الاجتماع بحضور الدكتور عارف غريب رئيس قطاع شئون مياه النيل، والمهندس لؤى أسامة مدير عام النماذج الرياضية بقطاع شئون مياه النيل، والمهندس مصطفى سنوسى معاون الوزير لشئون مياه النيل.