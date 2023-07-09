ads
الأحد 09 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"وزير الري" يستعرض سيناريوهات كمية المياه الواصلة لبحيرة السد العالي

جانب من الإجتماع
جانب من الإجتماع

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعا لمتابعة موقف إيراد نهر النيل، والحالة الهيدرولوجية للنهر، إضافة إلى استعراض السيناريوهات المختلفة لتقدير كمية المياه الواصلة لبحيرة السد العالي.

وأكد وزير الموارد المائية والرى خلال الاجتماع، الأحد، على ضرورة استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بين مختلف قطاعات وأجهزة الوزارة، وتفعيل غرف الطوارئ بمختلف محافظات الجمهورية ومتابعة مناسيب المياه فى الترع والمصارف.

جانب من الإجتماع

كما شدد سويلم، على ضرورة المرور الدورى المستمر على مختلف المجارى المائية ومحطات الرفع لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية وموسم زراعات الصيف.

وأكد وزير الرى، على استمرار خطة تطهيرات الترع والمصارف والمجارى المائية بالمحافظات المختلفة، وتشديد الرقابة علي جودة التنفيذ، وذلك لمنع أي أزمات تتعلق بتوفير مياه الرى اللازمة للمنتفعين.

تم عقد الاجتماع بحضور الدكتور عارف غريب رئيس قطاع شئون مياه النيل، والمهندس لؤى أسامة مدير عام النماذج الرياضية بقطاع شئون مياه النيل، والمهندس مصطفى سنوسى معاون الوزير لشئون مياه النيل.

الدكتور هاني سويلم الترع والمصارف الاستعداد القصوى المجاري المائية الموارد المائية والري إيراد نهر النيل هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعا رفع درجة الاستعداد القصوى كمية المياة كافة القطاعات غرف الطوارئ

الأكثر قراءة

مصدر أمنى يكشف كواليس وفاة عنصر إرهابى داخل محبسه

مؤلف أغنية"سطلانة" يرد على غضب جمهور الزمالك منها.. ويكشف سبب نجاحها

"اختلفوا على الأتعاب".. محام يقتل عاطل بشبين القناطر

هشام طلعت مصطفى: لست طرفًا فى هدم "مطعم الساحل الشمالى".. ولم أسافر منذ أسبوع

تسليم وتسلم حديقتى الحيوان والأورمان بحضور فريق التطوير والتشغيل الإنجليزى

"آخر النهار" ينفرد بتسجيل صوتى لـ"عبود الزمر": لم نفت باغتيال عادل إمام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

تحويشة العمر

د هند جاد

دكر مزاجنجى..

وائل لطفي

تطوير الساحل «الطيب»!

ماجد حبته

مونديال المشردين!

لواء.حمدى البطران

حديث عن المعاناة

منة عبيد

بيت الروبى .. جاب العيد

حسين دعسة

البنك الدولى يطلق "مختبر استثمار القطاع الخاص".. مغامرة فى الأسواق الناشئة

لواء.حمدى البطران

«حكاية هوى»

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن: حكومة نتنياهو هى الأكثر تطرفًا فى إسرائيل منذ «جولدا مائير»

"عصيان مدنى".. ماذا سيحدث فى احتجاجات إسرائيل الثلاثاء القادم؟

مستوطنون يعتدون على أراضى المواطنين فى أريحا ونابلس ويلوثون مياه الشرب