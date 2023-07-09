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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"زراعة مطروح": تشكيل لجنة لتقديم الدعم الفنى للمزارعين

جريدة الدستور

وجّه أحمد يوسف أبوالكمال، وكيل وزارة الزراعة بمطروح، بتشكيل لجنة ممثلة من إدارة الإرشاد الزراعى وإدارة المكافحة وإدارة البساتين بديوان المديرية بالمرور على منطقة غرب مطروح (السلوم، برانى، والنجيلة) وعقد لقاءات مع المزارعين والإجابة على أسئلتهم.

وأكد وكيل زراعة مطروح تقديم الدعم الفنى للمزارعين وتقديم الإرشادات اللازمة وبعض العمليات الزراعية الواجب القيام بها فى هذا الوقت من العام؛ للحفاظ على مزارعهم.

جاء ذلك استمرار لجهود مديرية الزراعة بمطروح بتكثيف عمليات التواصل المستمر والسريع مع المزارعين.

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الإرشاد الزراعي العمليات الزراعية تقديم الدعم الفنى زراعة مطروح غرب مطروح

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