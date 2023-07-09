"سويلم" و "ربيع" و"الغضبان" يناقشون الإجراءات المتبعة لضمان توفير إحتياجات مياه الشرب ببورسعيد





إلتقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بالسيد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، والدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية ، وذلك بمقر هيئة قناة السويس ، لمناقشة الإجراءات المتبعة لضمان توفير إحتياجات مياه الشرب بمدينة بورسعيد .

وأكد الدكتور سويلم خلال الاجتماع على إلتزام وزارة الموارد المائية والري بالمناسيب المتفق عليها لمآخذ محطه مياه الشرب عند ك ٣١.٥٠ على ترعة بورسعيد لإستيفاء التصرفات المطلوبة لمدينة بورسعيد ، مشيداً بتضافر جهود كافة الجهات والأطراف المعنية لضمان توفير إحتياجات مياه الشرب بمدينة بورسعيد .

وإستعرض الدكتور سويلم الجهود التي تبذلها وزارة الموارد المائية والرى لتطهير ترعة بورسعيد بشكل دورى طبقا لبرنامج زمني للتطهير ، مع الإستمرار في متابعة مناسيب وتصرفات المياه بترعة بورسعيد وتنظيم أعمال المناوبات بين مختلف المنتفعين ، لتوفير الإحتياجات المائية للأراضى الزراعية ومحطات مياه الشرب الواقعة على الترعة ، كما يجرى عمل رفع مساحي لقطاع الترعة تمهيداً لإجراء دراسة هيدروليكية لترعة بورسعيد وتحديد أقصى طاقة إستيعابية لها في الوضع الحالي .

وخلال الاجتماع .. تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية دائمة تضم ممثلين عن وزارتى الرى والإسكان وهيئة قناة السويس ومحافظة بورسعيد تجتمع إسبوعياً لمتابعة تنفيذ خطة قصيرة الأجل وخطه طويلة الاجل لتنفيذ الإجراءات التي تضمن تأمين إمدادات مياه الشرب بمحافظة بورسعيد من خلال متابعة مناسيب المياه وتحديد جدول زمني للتطهير الدوري لترعة بورسعيد بمعرفة وزارة الموارد المائية والرى ، مع قيام اللجنة بوضع خطة عمل مستقبلية بعيدة المدى لحل أزمة المياه بشكل نهائي من خلال دراسة إمكانية إحلال ترعة بورسعيد بخط مواسير في المسافة من كيلو ٣١.٥٠ حتى النهاية في ظل عدم وجود أي زمامات زراعية مترتبة على ترعة بورسعيد بعد الكيلو ٣١.٥٠ من الترعة