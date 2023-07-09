صفاء النجار: ندوة "كيف أصبح الزجل شعرًا" تعبر عن إحدى مفردات الثقافة المصرية

قالت الكاتبة والقاصة دكتورة صفاء النجار، إن ندوة "كيف أصبح الزجل شعرًا" ببيت الشعر العربي تعبر عن إحدى مفردات الثقافة المصرية، خاصة وأن الثقافة مكون أساسي للشخصية المصرية.

ورحبت "النجار" خلال فعاليات الندوة ضمن الفعاليات الثقافية، التي ينظمها صالون الشاعر الرائد أحمد عبدالمعطي حجازي ببيت الشعر العربي- مركز إبداع الست وسيلة- التابع لقطاع التنمية الثقافية، بضيوف الأمسية الثقافية كل من الشاعر أحمد عبدالمعطي حجازي، والشاعر أمين حدَّاد، والشاعر مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية بالهيئة العامة لقصور الثقافة.

وطالبت صفاء النجار الدكتور وليد قانوش، رئيس صندوق التنمية الثقافية، أثناء حضوره الندوة بالحفاظ على بيت الشعر العربي، قائلة إننا فى حاجة لوجود أكثر من بيت الشعر فى جميع محافظات مصر.

ويتفرع عن اللقاء الثقافي وصلة غنائية تحييها فرقة "حبايبنا"، وأعضاؤها المشاركون هم: الفنان ماجد سليمان، الفنانة ميرفت الجسري، الفنانة منة سليمان.

جدير بالذكر أن بيت الشعر العربي ينظم، يوم الأحد من كل أسبوع، ملتقى وورشة بيت الشعر في تمام الساعة الـ5 مساءً، قبيل الأمسية الثقافية التي تنعقد بعده مُباشرةً في ذات اليوم من كل أسبوع كذلك في تمام الـ7 مساءً.

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