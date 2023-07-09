ميمي عبد الرازق يعلن تشكيل المصري البورسعيدي لمواجهة فاركو في الدوري

أعلن الدكتور ميمي عبدالرازق المدير الفني لفريق المصري عن تشكيل فريقه الذي يستعد لخوض مواجهة فاركو في اللقاء الذي سيقام على استاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري العام.

يدير اللقاء كل من محمد العتباني حكما للساحة ومعه كل من محمود كثير ومحمد ذكي كمساعدين، بالإضافة إلى إبراهيم محمد حكمًا رابعا فيما تم إسناد مهام حكم الفيديو لمحمد عبد العزيز بمعاونة من زميله مبروك نبيل.

ويقود مروان حمدي هجوم المصري في لقاء اليوم إلى جانب محمد جريندو ورجب عمران، وجاء تشكيل المصري كالآتي:

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: احمد عماد ، إسلام أبو سليمة، عماد بوبكر، حسين السيد

خط الوسط: عمرو موسى ،زياد كمال ، رجب عمران ، اسلام عطيه ، محمد جريندو

خط الهجوم: مروان حمدي

وضمت دكة البدلاء كلا من: محمد شحاتة، حسن علي، كريم العراقي، محمد دبش، عمرو سعداوي، إلياس الجلاس، حسام جريشة، فرانك أوتوجا، عبده يحيى.

يذكر أن فريق المصري يأتي في المركز الخامس برصيد 44 نقطة بينما يحتل فريق فاركو المركز التاسع برصيد 41 نقطة.