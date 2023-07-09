قبل انطلاقه بأيام.. مهرجان العلمين يتصدّر قائمة الأكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي

تصدر مهرجان العلمين قائمة الأكثر تداولاً على مواقع التواصل الاجتماعي بمئات التغريدات، قبل أيام قليله من انطلاق نسخته الجديدة 2023.

وتنتظر مدينة العلمين الجديدة، انطلاق "مهرجان العلمين"، المقرر بدء فعالياته من يوم 13 يوليو المقبل، حتى 26 أغسطس، والذي سيستمر طوال موسم الصيف، مقدمًا تجربة جديدة ومختلفة.

وجاء مهرجان العلمين الجديدة ضمن الموضوعات الأكثر بحثًا على مواقع الإنترنت، بينما احتل المراكز الأولى في الأكثر تداملاً على منصات التواصل الاجتماعي.

وأعرب المغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن سعادتهم بإقامة هذا المهرجان في أرض مصر الساحرة، مؤكدين من خلال منشوراتهم المُختلفة أن مصر على موعد مع أكبر مهرجان ترفيهى ويُعدّ خطوة إيجابية لانتعاش الفن والسياحة معا.

وتنوعت منشورات المدونين حول إقامة المهرجان، حيث قال أحدهم: "مصر هتظهر حاجة تانية أثناء وبعد مهرجان العلمين الجديدة"، فيما قال آخر: "خطوة ممتازة وتفكير سليم، العالم كله هيتكلم عن المهرجان دا ةهيكسر الدنيا".

وينتظر العالم انطلاق مهرجان العلمين الجديدة، أكبر حدث ترفيهي في مصر والشرق الأوسط، الذى يضم العديد من الفعاليات الترفيهية بهدف تنشيط السياحة الداخلية والخارجية بعدة عناصر جذابة، حيث الطبيعة الخلابة والحفلات الفنية والغنائية لكبار النجوم المصريين والعالميين ونجوم كرة القدم بالإضافة إلى عروض أفضل مصممي الأزياء في العالم.

مهرجان العلمين يعقد في الفترة من 13 يوليو إلى 26 أغسطس المقبل ويضم 12 نشاطا ما بين الرياضي والترفيهي، وهي: عرض أزياء عالمي يضم أفضل 10 مصممي أزياء في الوطن العربي، حفلات لفنانين محليين وعرب ودوليين، بطولة لكرة القدم الشاطئية يشارك بها أكثر من 40 نجما في مختلف المجالات، بطولة ترياثلون سباق ثلاثي، بطولة بادل عالمية، دولية، عروض للطائرات RC، بطولة للتجديف، بطولة لكرة القدم الشاطئية، سباق للسيارات، تحدي جيت سكي JET SKIS CHALLENGE، موكب الفراعنة للسيارات وهو الحدث الذي سوف يضم 100 سيارة فارهة تجوب شوارع مصر من سفاجا الى العلمين الجديدة.